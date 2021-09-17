Katılımcılar logitrans 2021’de yerlerini alıyor!





• Avrupa çapında Türkiye’ye yönelik güçlü fuar talebi devam ediyor

• Türkiye, Avrasya lojistik platformuna ve İpek Yolu’na açılan kapı görevi görüyor







logitrans, Avrasya bölgesindeki iş bağlantıları için gerçek anlamda uluslararası bir platform. Fuarın ziyaretçileri ağırlıklı olarak Türkiye ve çevre ülkelerden geliyor. Türk işletmelerinin yanı sıra, özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'dan firmalar, ülke pavilyonlarının bir parçası olarak veya kendi bireysel standlarıyla katılım sağlıyorlar. Finlandiya, Estonya, Mısır ve Çin'den şirketler de bu gemide yerlerini aldılar.



Türkiye bir ihracat ülkesi, ithalat pazarı ve lojistik merkezi

Katılımcılar, Türkiye'nin ihracat ülkesi, ithalat pazarı veya lojistik merkezi olarak rol oynadığı tedarik zincirlerindeki irili ufaklı aktörlerden oluşuyor. logitrans katılımcıları, dünyanın en büyük ve bütünleşik pazarı olan Avrupa Birliği'ndeki iş ortaklarıyla bağlantı arayan ziyaretçilerle buluşuyorlar. logitrans, Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirlerinde iş ilişkileri kurabilmek için en uygun ve en büyük platformdur.



Uluslararası ticaret fuarının ana konuları arasında Türk perakende ve üretim şirketlerinin tedarik ve atık yönetiminde lojistik çözümleri de yer alıyor. logitrans, raylarda sürdürülebilir alternatif ulaşım seçenekleri arayan tüm şirketlere İpek Yolu konusunda iş bağlantıları sağlıyor. Destekleyici konferans programları ile beraber tüm güncel lojistik konuları da fuarda ele alınacak.



Uzun süredir logitrans katılımcısı olan Sarp Intermodal'ın CEO'su Onur Talay, “Gözlemlediğimiz iklim değişikliğinin bariz işaretleri arasında; İpek Yolu ve Türkiye’nin, Avrupa’nın üssü olma rolü, taşımacılık yöneticilerinin ilgisini her geçen gün daha fazla çekiyor” dedi. “Yıllardır logitrans'ta bağlantılar kuruyor ve destekliyoruz. logitrans gerçekleştiği zaman biz oradayız. Kişisel temas çok önemlidir. Bu etkinlik, görünürlük açısından en doğru şekilde konumlanmamızı sağlıyor.”



EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Messe München'in ortak girişim ortağı olarak rolüne duyduğu güveni dile getirerek, “Her şeye hazırız. Pandemi izin verdiği sürece fuarı gerçekleştireceğiz.” dedi. logitrans en son 2019 yılında gerçekleştirildi. İki salonda 24 ülkeden 150'den fazla katılımcıyla eşsiz bir fuar imkanı sundu. Messe München İcra Direktörü Collin Davis, “Yüksek talebe rağmen geçen seferki katılımcı rakamlarına ulaşamayacak olsak bile, yine de çok yoğun ve canlı bir etkinlik geçirmeyi dört gözle bekliyoruz. Gerekli tüm hijyen adımlarını atarak tamamen yüz yüze bir etkinlik gerçekleştirmeye kararlıyız” dedi.



Daha fazla bilgi için www.logitrans.istanbul