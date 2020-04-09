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KARSAN'DA ÜST DÜZEY İKİ ATAMA

Kuruluşunun 54. yılını kutlayan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karsan’da 2019’dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı’na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.

KARSAN'DA ÜST DÜZEY İKİ ATAMA

Kuruluşunun 54. yılını kutlayan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karsan’da 2019’dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı’na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.

09 Nisan 2020 Perşembe 12:27
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KARSAN'DA ÜST DÜZEY İKİ ATAMA

Kuruluşunun 54. yılını kutlayan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karsan’da 2019’dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı’na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.

Kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için üretim yapmayı sürdüren Karsan’da üst düzey atamalar sürüyor. 2019’dan bu yana Karsan Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev yapan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı’na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak görev yapan Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörlüğü’ne getirildi.

20 yıl önce Karsan’da üretim mühendisi olarak göreve başlayan Alper Bulucu, Karsan çatısı altında ürün müdürlüğünden fabrika müdürlüğüne, iş geliştirmeden üretim direktörlüğüne kadar pek çok kademede görev aldı. Şubat 2019’dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak çalışan Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Daha önce 23 yıl boyunca Tofaş ve Fiat Chrysler Automobiles’de üretim, kalite, Ar-Ge ve satış birimlerinde çalışan Kubilay Dinçer ise 2017 yılından bu yana Karsan çatısı altında görev alıyor. Karsan’da ilk olarak Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Dinçer, Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.

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