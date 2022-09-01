KARGOPARK’TAN TESLİM ALINAN KARGO SAYISI 1,5 MİLYONA ULAŞTI

Teknolojinin gelişimi ve kullanım alanlarının değişimi tüketici alışkanlıklarına da yansımaya devam ediyor. Özellikle e-ticaret pazarının sadece Türkiye’de 300 milyar dolara ulaşması, tüketicilerin online alışverişte en fazla dikkat ettiği kargo teslimat yöntem ve standartlarını daha da önemli hale getiriyor. Zaman ve mekandan bağımsız inovatif teslimat çözümleri sunan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bilişim 500 Araştırması’nda da Yılın Lojistik Sektörü Yazılım Kategorisi’nde en büyük 2. şirket olan akıllı kargo dolabı Kargopark’tan teslim alınan kargo sayısı, 1,5 milyona ulaştı. Kargopark CEO’su Erdal Özkan’a göre kargo talebinin karşılanmasında yaşanan problemlere ve tüketicinin kargosuna en rahat ve en hızlı şekilde ulaşmaya çalışmak istemesine getirdikleri inovatif çözüm, kargo şirketleri, e-ticaret şirketleri ve özellikle tüketiciler olmak üzere teslimat ekosisteminin tüm paydaşlarının hayatını kolaylaştırıyor. Erdal Özkan, “Kargopark’tan şimdiye kadar 1,5 milyon kargo teslim ettik ve şu ana dek tek bir şikayet bile almadık. Bu da geliştirdiğimiz teslimat sisteminin ne kadar yaygın kullanıldığının yanı sıra, kalite ve güvencesinin önemli bir kanıtı. ” ifadelerinde bulunuyor.

9 Farklı Şehirdeki 150’den Fazla Noktadan 1,5 Milyon Teslimat

Bir tıkla dilediğini sipariş eden tüketiciler, aynı kolaylık ve hızla kargolarını da teslim almayı istiyor. Kullanıcıların kargo teslimatında yaşadığı sorunlara çözüm getiren Türkiye’nin ilk yerli ve akıllı kargo dolabı üreticisi Kargopark, 9 farklı şehirde 150’den fazla noktadaki akıllı dolaplarıyla teslimat ekosisteminin tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yüzde 100 yerli teknoloji ve yazılım ile Senkron Yazılım tarafından geliştirilen Kargopark, tüm e-ticaret siteleri ve kargo şirketleriyle entegre bir hizmet sağlayarak iş ortaklarının yükünü önemli bir ölçüde hafifletiyor. Kargopark kullanan kargo şirketleri; teslimat, iade ve iş gücü maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken teslimat sürecinde yaşanan karmaşa, zaman kaybı ve operasyonel maliyetlerden de kurtuluyor. Kargopark CEO’su Erdal Özkan, ‘’Geliştirdiğimiz akıllı kargo dolabı Kargopark’ın 1,5 milyon teslimata ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm paydaşlarımızı kargo problemlerinden ve karmaşasından kurtarmayı amaçlayarak herkes için daha özgür bir dünya yaratmak istedik. Ürettiğimiz akıllı dolaplardaki teslimat adedimizin 1,5 milyona ulaşmasının yanı sıra, tek bir şikayet bile olmaması, hem bizim işimizi doğru yaptığımızın hem de geliştirdiğimiz inovatif teslimat sisteminin başarısının önemli bir kanıtı.’’ ifadelerinde bulunuyor.