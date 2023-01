Kargopark, Eco ve Eco Plus Modelleriyle Enerji Tasarrufu Sağlıyor!

E-ticaret pazarının her yıl büyümesi, kargo ve lojistik sektörünün üzerindeki yükü artırıyor. International Transport Forum Transport Outlook’a göre lojistik sektörünün 2050 yılına kadar toplam CO2 emisyonlarının %20’sine sahip olacağı ifade ediliyor. Çevresel ve ekolojik riskleri büyük ölçüde azaltmak için sürdürülebilir teknolojik yatırımlar yapan firmalar hem kullanıcıların ilgisini çekiyor hem de doğayı koruma noktasında önemli bir adım atıyor. Her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan ve farkındalık yaratmayı amaçlayan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında konuşan Türkiye’nin ilk akıllı kargo dolabı Kargopark’ın CEO’su Erdal Özkan, inovatif çözümlerin tamamında yarının dünyasını hedefleyerek teslimat ekosisteminin tüm paydaşlarının işini sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşımla kolaylaştırdıklarını söylüyor.

Kargopark Eco Serisi Modelleri ile Çevre Dostu Bir Teslimat Ekosistemi Yaratıyor

Sürdürülebilir teknolojik yatırımlar yapan Türkiye’nin ilk akıllı kargo dolabı Kargopark, 2022 yılında tanıtımını gerçekleştirdiği Eco ve Eco Plus modelleriyle birlikte çevreyi korumak ve karbon ayak izini azaltmak için çok önemli bir adım attı. Geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan, elektrik ve internet bağlantısı olmadan teslimat süreçlerinin kolaylıkla gerçekleşmesine olanak sağlayan Kargopark Eco ve Eco Plus modelleri, uzun ömürlü bir batarya ile uzun süre çalışma özelliğine sahip. Kargopark bünyesinde geliştirilen mobil aplikasyon aracılığıyla internete bağlanan Eco modeli, düşük enerji tüketimi ile çevre dostu bir teslimat sistemi sunuyor. Zamandan ve mekandan bağımsız çok daha özgür bir teslimat ekosistemine dahil olmak isteyen kullanıcılar Eco ve Eco Plus modelleriyle, arzu ettikleri renk, boyut ve bölme sayısı ile kendi Kargopark’ını yaratma şansına erişiyor. Eşsiz tasarımı, kolay bakım ve onarım imkanı da sağlayan Kargopark ayrıca, düşük enerji tüketimiyle birlikte çevreyi de koruyor.

Tüm İnovatif Çözümlerimizde Yarının Dünyasını Hedefliyoruz

Sürdürülebilir teknolojik inovasyonların gelecek döneme damga vuracağını ifade eden Kargopark CEO’su Erdal Özkan, “Dijital strateji ve sürdürülebilirlik giderek daha önemli hale geliyor. Her yıl kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası, enerji verimliliği açısından önemli bir farkındalık yaratıyor. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki dijital teknolojilerin, sürdürülebilirlik hedefleri üzerinde çok önemli bir etkisi var. Kargopark olarak biz de yaptığımız tüm yatırımlarda çevre dostu ve sürdürülebilir çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. İnovatif çözümlerimizin tamamında yarının dünyasını hedefleyerek teslimat ekosisteminin tüm paydaşlarının işini sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşımla kolaylaştırıyoruz.” dedi. Yurt dışı vizyonları doğrultusunda çalışmalarını planladıklarını ve 2022 yılında ihracat yapmaya başladıklarını da aktaran Kargopark CEO’su Erdal Özkan, gelecek yıllarda yeni yatırımların etkisi ve ihracat vizyonlarıyla birlikte yerli teknoloji ve yazılımları dünyada temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.