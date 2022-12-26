Kargoist İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri Çırak; Kargo ve Lojistik sektörünü değerlendirdi

Kendini iyi konumlandıramayan, ihtiyaca doğru cevap veremeyen firmaların elendiğinin altını çizen Çırak, "2022'de özellikle back to school döneminde e-ticarette bir hareketlilik başladı. Bu hareketlilik Kasım kampanyaları ile hız kazandı. Biz de Kargoist olarak, bu zamana kadarki en büyük çıkışlarımızı yaptık, kendimizi geliştirdiğimiz verimli bir dönem yaşadık. Ülkemizde yükselen e-ihracatla beraber biz de Kargoist olarak e-ihracat tarafına ağırlık verdik. 2023 yılında yurtdışına açılıyoruz. Global bir marka olma yolunda girişimlerimiz var. İlk olarak; Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda ile başlayıp daha sonra Amerika ve İngiltere’ye ilerlemek amacındayız" dedi.

2022 yılının sektöre zorunlu olarak dijitalleşmeyi getirdiğini söyleyen Fahri Çırak, sektördeki firmaların, dijitalleşmeyi ön planda tutarak takip edilebilirlik ve şeffaflığı iş ortaklarına rahatlıkla sunabildiklerini belirtiyor. Hızla dijitalleşen firmaların arasında artık bir farklılık kalmadığını, ulusal kargo firmaları ile butik kargo fimalarında dijitalleşme tarafının eşitlendiğini belirten Çırak, "Çünkü hepsi artık canlı konum kullanıyor. Şu an tamamen hizmet kalitesi göz önünde bulunduruluyor. Taahütlerini tutan firmalar diğer firmalardan ayrışmış olup, öne çıkıyorlar" dedi.

2022'de sektörde 6.5 milyar siparişin tüketiciye ulaştığını ve 2022'de büyüme oranının %70-80 olduğunu belirten Çırak, 2023 yılında sektörde sürdürülebilirliğin ön planda olacağını, elektrikli araçların kullanımının artacağını, iş ortaklarının yani hizmet alan firmaların önceliğinin sürdürülebilirlik olacağının altını çiziyor. Fahri Çırak, bu anlamda “Sürdürülebilirlik anlamında neler yapıyorsunuz, egzoz emisyon oranlarında karbon ayak izinde azaltıcı önlemleriniz nedir, daha verimli bir güzergah belirleyip daha az yakıt tüketimi sağlayarak karbon ayak izini azaltabiliyor musunuz?” gibi soruların 2023'de ön planda olacağını belirtiyor.

Yanı sıra lockerların kullanılmasının yani kargomatikler ve teslimat noktalarının önem kazanacağını belirtiyor Dropbox/delivery point olarak adlandırılan teslimat noktalarının artırılması ile birlikte teknolojiye yatırım yapan akıllı sistemlerin olduğu aktarma merkezleri güçlü olan firmaların 2023’te kendilerini daha iyi konumlandırabileceklerini belirten Çırak, manuelliğin kaldıramadığı bir iş yüküne doğru gidildiğini sözlerine ekliyor.

2023 yılında özellikle Karadeniz bölgesinde, yaylalarda dronla teslimata başlayacaklarını, bunun alt yapı çalışmalarının yapıldığı anlatan Çırak, "Yolların olmadığı yaylalarda, yürüyerek 3 saatte teslim edilecek bir kargoyu dakikalar içerisinde teslim edebilmeyi hedefliyoruz" dedi. Hizmet kalitesini ön planda tuttuklarını ve teknoloji odaklı olduklarını belirten Fahri Çırak, Türkiye’deki kargo sisteminin dünyanın çok önünde olduğunu belirterek "Biz saatlik hizmetler veriyoruz. Saatlik teslimatlara döndük. 3 saatta 5 saatte teslimatlar yapıyoruz artık. Uzakları yakına getirdik. Dünyadan ciddi anlamda daha ilerideyiz" dedi.