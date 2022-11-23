Kargo yoğunluğunu Kargopark hafifletecek!

Her yıl kasım ayı indirimlerinin başlamasıyla birlikte artan e-ticaret alışverişleri, ay boyunca ciddi bir kargo yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor. 11.11 Bekarlar Günü, 25 Kasım Efsane Cuma ve 28 Kasım Siber Pazartesi indirimleri kasım ayında e-ticaret hacminin %50 oranında artmasına ve böylece kargo süreçlerinde pek çok aksama yaşanmasına yol açıyor. Akıllı kargo dolabı Kargopark’ın CEO’su Erdal Özkan, tüm e-ticaret ve kargo firmalarıyla entegrasyon sayesinde online alışverişte teslimat adresi olarak kendisine en uygun Kargopark’ı seçen tüketicilerin kargolarını 7/24 teslim alabileceklerini belirtiyor. Metro durakları, akaryakıt istasyonları, zincir marketler ve toplu yaşam alanlarında yer alan Kargopark dolapları, kasım ayında artan kargo yoğunluğunu ciddi ölçüde azaltarak hem e-ticaret sitelerinin hem de kargo şirketlerinin işini kolaylaştırıyor ve tüketicilerin siparişlerine daha kısa sürede ulaşmasını sağlıyor.

Tüketiciler Günün Her Saati Kargolarını Teslim Alabilecek

Kasım ayına özel indirim günleri perakende ve e-ticaret sektöründe ciddi bir hareketliliğe sebep oluyor. Büyük indirimlerin ayı olan Kasım ayında hem online hem de fiziksel alışverişin artmasına bağlı olarak sektörde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Kasım ayı boyunca en büyük satın alımlar ise giyim ve elektronikte gerçekleşiyor. Zamandan ve mekandan bağımsız sundukları özgür ve temassız teslimat imkanıyla Kargopark, kullanıcılarına 7/24 teslimat anlayışıyla büyük kolaylık sağlıyor. Artan e-ticaret hacmi, siparişlerin zamanında teslim edilmemesi veya evde bulunmadığında siparişin alınmaması gibi sorunları doğuruyor. Senkron Tech tarafından geliştirilen akıllı kargo dolabı Kargopark, bu tür aksamaların büyük oranda önüne geçiyor. Öyle ki tüketiciler, güvenlik kameralarıyla izlenen Kargopark

istasyonlarındaki kargolarını, tek kullanımlık şifrelerini kullanarak ya da mobil uygulama vasıtasıyla günün her saatinde kolaylıkla teslim alabiliyorlar.

Kargopark, E-Ticaret ve Kargo Sektörünün İşini Hafifletecek

Market alışverişlerinin, fatura ödemenin, para transferlerinin ve diğer tüm ihtiyaçların hızla dijital ortamlara taşındığı bir dünyada tüketicilerin tek bir tıkla sipariş ettikleri ürünlere aynı hız ve kolaylıkla ulaşmak istediğini vurgulayan Kargopark CEO’su Erdal Özkan, “Geçtiğimiz günlerde 1,5 milyon teslimata ulaşan ve sektördeki oyunun kurallarını değiştiren kargo dolabı Kargopark ile tüm paydaşlarımızı kargo problemlerinden ve karmaşasından kurtarma hedefiyle hareket ediyoruz. İnovatif teslimat sistemimizle e-ticaret ve perakende sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanan kasım ayında da sektördeki iş ortaklarımızın yükünü hafifletirken, tüketicilerin de siparişlerine daha teslim edilmesini hedefliyoruz.” ifadelerinde bulunuyor.