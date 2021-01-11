Kargo Taşıyan Drone Uçuşları

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA) tarafından Nisan 2019’da droneların kargo taşıma amaçlı kullanılmasına izin verilmesinin ardından, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından Aralık 2020’de droneların kargo uçuşlarında kullanılmasına yönelik kuralların belirlenmesi ve açıklanması, droneların çok yakın gelecekte hava kargo sektörünün global olarak önemli bir öğesi olarak kullanılacağı, gökyüzünde çok farklı modellerde droneları sıklıkla görebileceğimiz anlamına geliyor.

Mevcut gelişmeler ışığında değerlendirildiğinde; Google, Amazon ve UPS gibi büyük firmaların özellikle uzun zamandır bu alanda yaptığı yatırımların karşılıklarını almasına az kaldığını tahmin etmek pek zor değil. Yüksek ederli, hassas, öncelikli ve acil olarak değerlendirilen ve nitelendirilen onlarca gönderinin/taşımanın transferi için tercih edilen hava kargonun, droneların da taşıma araçlarından biri olarak oyuna katılmalarına müteakiben hizmet seviyesini yükselteceği, hizmet sürelerini kısaltacağı tahmin edilebilmektedir. Özellikle, ilaçların veya tıbbi malzemelerin kısa mesafelerde, şehir trafiğine maruz kalmadan, istenilen süre içerisinde teslim noktalarına varabilmeleri hem maddi, hem manevi anlamda sektöre çok fazla değer katacaktır.

Diğer taraftan, bu gelişmenin istihdam anlamında da ekonomilere fayda sağlayacağı aşikardır. Sadece kargo taşıma amaçlı değerlendirilmemesi gereken dronelar’ın, ayrıca yiyecek – içecek sektörünün de tercih edeceği bir teslimat şekli olarak aktif şekilde hayatımıza girmeleri kaçınılmazdır. Hali hazırda, askeri ve eğlence amaçlı olarak oldukça yaygın kullanılan droneların kısa bir süre sonra ehliyetsiz ve yetkisiz kişilerce kullanımının engelleneceği söylentilerinin gerçeğe dönüştüğünü yakın zamanda göreceğimiz tahmin edilmektedir. Bu tahminden yola çıkarsak, tüm dizi - sinema, yiyecek – içecek, alışveriş, lojistik başta olmak üzere birden çok sektörde drone kullanımı için yetkili, sertifikalı, donanımlı kişilerin istihdam edildiğini görmek çok olası bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. İlave olarak, drone pilotlarını eğitmek amaçlı eğitmenlerin de istihdam edileceğini göz önünde bulundurursak birden çok sektörün ekonomik anlamda canlılık yaşayacağını tahminlemek oldukça mümkündür.

Bütün bu gelişmeler ışığında, uçakların gökyüzünü bildiğimiz manada tekrar şenlendirmeye başlamasından önce veya hemen sonra, gökyüzünün yere nispeten daha yakın katmanlarını droneların şenlendirdiğini görmek sanırım çok şaşırtıcı olmayacaktır.