banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Kargo sektörünün en itibarlısı Aras Kargo

Aras Kargo, 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde kargo sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Lojistik 18.03.2021, 12:56 18.03.2021, 13:01
151
Kargo sektörünün en itibarlısı Aras Kargo

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, pandemi sürecinde ülke ekonomisi açısından tedarik zincirinin devamlılığını sağlamasının yanı sıra yıl boyunca paydaşları için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk ve pazarlama faaliyetleri ile de halkın takdirini kazandı. Pazarlama platformu Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’ araştırması baz alınarak düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Aras Kargo, halkın oylarıyla kargo sektöründe ‘Yılın En İtibarlı’ markası seçildi. Bu yıl yedincisi düzenlenen araştırma kapsamında 50’ye yakın farklı kategoride en başarılı markalar ve paydaşları 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda ödüle değer görüldü.

GÜNDE 1 MİLYONDAN FAZLA TESLİMAT YAPTIK

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde kargo sektörünün en itibarlı markası seçilmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Burkutoğlu, “2020 yılında sel, deprem ve pandemi gibi olağanüstü durumları yaşadık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile kol kola vererek birlik içinde bu başarıya ulaşabildik. Daha önce günde ortalama 500 bin adrese uğrarken pandemi sonrası e-ticaretin artışıyla birlikte 1.3 milyon adrese uğradığımız günler oldu. Bu süreci gün gün planlayarak müşterilerimizle iş birliği içerisinde başarabildik. E-ticaret tarafındaki paylaşlarımızın kaygılarını yönetmek için hemen temassız teslimat uygulamasına geçtik. Bu noktada alıcılarımızın olumlu geri bildirimleri de bizleri çok mutlu etti. Kargo sektörü çalışanları pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi fedakârca hizmet verdi. Ülkemiz ekonomisinde hayati öneme sahip olan tedarik zincirinin devamlılığı için büyük bir özveriyle çalıştık” dedi.

MÜŞTERİ ODAKLI YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ

Şirket olarak süreç boyunca paydaşlarının sağlığı için projeler hayata geçirdiklerini hatırlatan Burkutoğlu, “#EvdeKalTürkiyem kampanyasına destek olmak üzere 65 yaş üstü müşterilerimizin gönderilerini kapılarından ücretsiz olarak teslim aldık ve diledikleri adrese gönderimini sağladık. Teknoloji ve dijitalleşmenin öneminin daha da arttığı salgın sürecinde mobil uygulamalamızı yeniledik ve kargo süreçlerinin takibi için müşterilerilerimize kolaylık sağladık. Çalışanlarımızı özverisi için hazırladığımız "Olmazsan olmaz" reklam ve iç iletişim filmleriyle onlara teşekkür ettik. Halkımızın da dikkatini çekmiş olacak ki bizi böyle bir ödülle onurlandırdılar. Sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve sunduğumuz müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ödül çalışma arkadaşlarımızın gayretinin bir emeği. Bu vesileyle her türlü koşulda sorumluluklarını yerine getirmeye devam eden tüm çalışma arkadaşlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Böylesi dayanışma dolu bir yılın sonunda bizleri bu kıymetli ödüle değer gören herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20