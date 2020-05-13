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Karadeniz Limanları Çalışma Grubu Toplandı

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, video konferansla yapılan toplantıda beklentilerini dile getirdi.

Karadeniz Limanları Çalışma Grubu Toplandı

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, video konferansla yapılan toplantıda beklentilerini dile getirdi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:23
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Karadeniz Limanları Çalışma Grubu Toplandı

Karadeniz’in Coronavirüs salgını sonrası özellikle Kurvaziyer sektörünün gözde adresleri arasında konuşulduğu bugünlerde, Karadeniz’e sınırı olan ülkelerde bulunan liman yönetici ve temsilcileri video konferansla yapıkları toplantıda düşüncelerini paylaştılar.

HOPAPORT’un yanı sıra Türkiye’den Trabzon Liman yöneticilerinin katıldığı video konferansa Varna, Burgaz, Odesa, Köstence ve Sochi Liman yöneticileri katıldılar.

Video konferansa düşünce ve beklentilerini dile getiren HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, HOPAPORT olarak kendilerinin bu konuda çalışmalarına 3 yıl önce başladıklarını ve HOPAPORT’un konum ve özellikleri olarak Kurvaziyer liman olması noktasında her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin limanları ve sektör temsilcileri olarak bugünden yarına koordineli bir çalışma yaparak bu pastadan pay alma adına her türlü fedakârlığı yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Özer video konferansta işbirliğini geliştirme adına limanlar arası ziyaretlerin yapılmasının önemine değinerek tecrübelerin paylaşılması, yeni yeni alternatiflerin üretilerek bu coğrafyanın dünya Kurvaziyer sektörüne tanıtımında bu çalışmaların önemine değindi.

Toplantıda sektörün dünya geneline bakıldığında devasa bir potansiyel olduğunu, bu potansiyel içinde Karadeniz’in tarihi ve turistik yerleri ile yeni bir lokasyon oluşturmasının bu birliğin pekişmesinden geçtiğini sözlerine ekledi.

İngilizce olarak gerçekleştirilen ve bir saat süren video konferans sonunda toplantıya katılan tüm limanların liman ve şehirleri anlatan kısa filmlerinin güncellenmesi konusunda tüm limanların destek vermesi ve gelecek toplantının da sekretaryanın belirleyeceği Temmuz ayı içinde bir tarihte yapılması kararı alınması ardından toplantı da sona erdi.

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