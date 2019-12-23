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Kaptan Taşımacılık, 8 adet MAN TGE minibüs satın aldı

Kökleri 1972 yılına kadar uzanan ve Türkiye’nin birçok noktasında personel, öğrenci taşımacılığı, tur organizasyonları ve şoförlü transfer hizmetleri veren sektörünün öncü şirketlerinden Kaptan Taşımacılık, filosuna 8 adet MAN TGE minibüs kattı. Kaptan Taşımacılık’ın satın aldığı 4 adet MAN TGE çift teker 16+1 turizm paket minibüs ile 4 adet MAN TGE çift teker 19+1 turizm paket küçük otobüs, MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Kaptan Taşımacılık, 8 adet MAN TGE minibüs satın aldı

Kökleri 1972 yılına kadar uzanan ve Türkiye’nin birçok noktasında personel, öğrenci taşımacılığı, tur organizasyonları ve şoförlü transfer hizmetleri veren sektörünün öncü şirketlerinden Kaptan Taşımacılık, filosuna 8 adet MAN TGE minibüs kattı. Kaptan Taşımacılık’ın satın aldığı 4 adet MAN TGE çift teker 16+1 turizm paket minibüs ile 4 adet MAN TGE çift teker 19+1 turizm paket küçük otobüs, MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:44
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Kaptan Taşımacılık, 8 adet MAN TGE minibüs satın aldı

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Cumhur Kutlubay ve Hafif Ticari Araç Satış Ürün Yöneticisi Kaan Yılmaz’ın evsahipliğinde düzenlenen teslimat törenine, Kaptan Taşımacılık’tan Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Çekmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Çekmez ve Sinan Çekmez’in yanı sıra firma yetkilileri de hazır bulundular. Törene ayrıca satışa aracılık eden MANCI KEMAL adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Akdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akdemir ile Satış Yetkilisi Mehmet Altıntop da katıldılar. Minibüslerin satışı, VDF’nin sunduğu uygun finansal çözümlerle gerçekleştirildi.

Şirketlerinin yarım asra yaklaşan mazisi boyunca atılan her adımda ‘kaliteli hizmet’in hedeflediğine vurgu yapan olan Kaptan Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Çekmez, “Kurulduğumuz günden bu güne kadar ortaya koyduğumuz performans ve müşteri memnuniyeti sayesinde, alanımızda Türkiye’nin en saygın firmaları arasında yer almayı başardık. Bugün, personel, öğrenci taşımacılığı, tur organizasyonları ve şoförlü transfer hizmetleri faaliyetlerimizi; teknolojinin sektöründe uygulanabilir tüm cihazlarını da kullanarak en kaliteli araçlar ile daha güvenli, daha güçlü ve daha büyük parolası ile yürütüyoruz. Bu doğrultuda filomuza kattığımız son 8 minibüslük satın alma kararımızda da, bugüne kadar kalitesi ve teknolojisi ile tanıdığımız MAN markasını tercih ettik” dedi.

250 yıllık köklü geçmişi ile tüm MAN araçlarının, kendi segmentlerinin premium sınıfını oluşturduklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Cumhur Kutlubay ise “MAN araçlarının tüm bu üstün nitelikleri, MAN Ailesi’nin yeni üyesi TGE’lere de yansıdı. Henüz çok yeni bir marka olmasına karşın MAN TGE’ler, üstün nitelikleri ile bulundukları segmentlerin premium markaları arasında yer alıyor. MAN’ın geleneksel yakıt tasarrufu, ileri teknolojisi, performansı, dayanıklılığı ve konforu ile TGE’ler, alanlarında en ideal çözümleri oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

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