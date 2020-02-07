Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na özel fırsatlar devam ediyor

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray’daki fabrikasında yerli olarak üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ocak ayında tekrar devreye alınan Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na dâhil oldu. 16 Ocak 2020 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında; Ziraat Bankası’ndan, VakıfBank ve Halkbank’tan 500.000 TL’ye kadar kredi kullanılarak 0 km bir Mercedes-Benz kamyon veya çekici sahibi olunabiliyor.

Bu özel kampanya kapsamında 3 ayrı bankadan, her bir araç için 500.000 TL’ye kadar kredi kullanım imkânı sunuluyor. Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı ve altındaki; Euro 6 çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat kamyonları, kargo ve hafif kamyon modelleri için 60 aya kadar tüm vadelerde % 0,69 faiz oranı geçerli.

Kampanya ayrıca Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayilerini de kapsıyor. Müşteriler veya Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri, kredi başvurularını her 3 bankanın tüm şubelerinden yapabiliyor.