Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
121015
ALTIN
303.548
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7830
EURO
6.5994

Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na özel fırsatlar devam ediyor

Mercedes-Benz’in Türkiye’de üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ocak ayından Mart sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında 3 farklı kamu bankasından 500.000 TL ve 60 aya kadar % 0,69 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na özel fırsatlar devam ediyor

Mercedes-Benz’in Türkiye’de üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ocak ayından Mart sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında 3 farklı kamu bankasından 500.000 TL ve 60 aya kadar % 0,69 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

07 Şubat 2020 Cuma 15:11
1240 Okunma
Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na özel fırsatlar devam ediyor

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray’daki fabrikasında yerli olarak üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ocak ayında tekrar devreye alınan Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na dâhil oldu. 16 Ocak 2020 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında; Ziraat Bankası’ndan, VakıfBank ve Halkbank’tan 500.000 TL’ye kadar kredi kullanılarak 0 km bir Mercedes-Benz kamyon veya çekici sahibi olunabiliyor.

Bu özel kampanya kapsamında 3 ayrı bankadan, her bir araç için 500.000 TL’ye kadar kredi kullanım imkânı sunuluyor. Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı ve altındaki; Euro 6 çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat kamyonları, kargo ve hafif kamyon modelleri için 60 aya kadar tüm vadelerde % 0,69 faiz oranı geçerli.
Kampanya ayrıca Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayilerini de kapsıyor. Müşteriler veya Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri, kredi başvurularını her 3 bankanın tüm şubelerinden yapabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Scania’dan otonom sürüş için önemli adım
Scania’dan otonom sürüş için önemli adım
Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 20 adet Actros 1842 LS
Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 20 adet Actros 1842 LS
Türkiye’de üretilen her iki otobüsten biri Mercedes-Benz
Türkiye’de üretilen her iki otobüsten biri Mercedes-Benz

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim