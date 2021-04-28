KADİR DEMİR 40 TIRSAN MEGA İLE AVRUPA OPERASYONLARINA GÜÇ KATIYOR
Tırsan’ın 2008’den bu yana iş ortağı olan Kadir Demir, filosuna kattığı Talson Tekstil Taşıyıcı treylerden sonra 40 adetlik yeni Tırsan Perdeli Tenteli Mega yatırımıyla filosundaki Tırsan araç sayısını 100 adede yükseltti.
Teslimatlarına son sürat devam eden treyler sektörünün 44 yıldır güvenilir lideri Tırsan, İzmir’in
önde gelen lojistik firmalarından Kadir Demir Uluslararası Taşımacılık’a 40 adet Tırsan Tenteli
Perdeli Mega teslim etti.
Müşterilerinin ihtiyaçlarını dinleyerek rekabet gücünü artırmak için geliştirdiği yenilikçi ve
verimlilik odaklı ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden güvenilir lider
Tırsan, Kadir Demir Uluslararası Taşımacılık’ın İzmir’de bulunan genel merkez binasında
gerçekleşen teslimat törenine; Şirket Yetkilileri Harun Benliçoban, Cem Benliçoban, Şafak
Sertok ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.
Tırsan Araçları ile Avrupa Operasyonlarımız Daha da Güçlü
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Şirket Yetkilisi Harun Benliçoban; “Firmamızın
yapmış olduğu 40 adetlik yeni yatırım ile birlikte filomuzdaki Tırsan araç sayısını 100’e
yükselttik. Tırsan ile 2008 yılından bu yana çalışıyoruz, 10 seneyi aşkın iş birliğimizde
Tırsan, her operasyonumuzu en geniş ürün gamı ile tam destekledi. Filomuzda tenteli perdeli
treyler dışında kalitesinden çok memnun kaldığımız Tırsan’ın Talson marka tekstil taşıyıcı
araçları da bulunmaktadır. Avrupa operasyonlarımızı daha da güçlendirmek adına son yapmış
yatırımımızda da filomuza yine uzun dönem iş ortağımız Tırsan Tenteli Perdeli Mega araçlarını
kattık. Araçta bulunan çatı kaldırma sistemi sayesinde daha fazla ürün yükleme yapabiliyor,
dingil kaldırma sistemi ile lastik maliyetlerimizi aşağı çekiyor ve kataforez kaplı sağlam şasisi
sayesinde aracımızı 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alabiliyoruz” dedi.
Firma faaliyetleri hakkında da bilgi veren Benliçoban, “Kadir Demir Uluslararası Taşımacılık
olarak, İzmir, İstanbul ve Bursa’da bulunan depolarımızın yanı sıra yurt dışındaki Belçika ve
İngiltere’deki depolarımızla da müşterilerimize her tip kuru yük taşımacılığı hizmeti
vermekteyiz. Bu noktada Tırsan, araçları ve hizmetleri ile hem yurt içi hem de yurt dışı
operasyonlarımızda en güçlü destekçimiz. Gerek Tırsan’ın sahip olduğu geniş servis ağı ve
bu servislerde bulunan uzman kadrosu ile firmamıza vermiş olduğu kaliteli hizmetleri, gerekse
hızlı ve kolay tedarik edilebilir treyler yedek parça desteğinden çok memnunuz. Firmamızın,
Tırsan ile devam ettirdiği başarılı iş birliğinin yeni projeler ile uzun yıllar devam edeceğine
inanıyoruz” açıklamasında bulundu.
Tırsan Araçları, Müşterileri İhtiyaçlarını Karşılayan Tüm Opsiyonlara Sahip
Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Tırsan
olarak, 44 yıldır müşterilerimizin ihtiyaçları için geliştiriyor, üretiyor ve 55’ten fazla ülkede her
sektörde hizmet veren müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Tırsan Tenteli Perdeli Mega treylerin
sahip olduğu hidrolik çatı kaldırma sistemi sayesinde müşterimiz, farklı iç net opsiyonlarıyla
operasyonlarında hızlı yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylıkla yapabilecektir. Ayrıca araç,
hidrolik çatı kaldırma sistemi ile tüm kaldırma pozisyonlarda yük emniyet sertifikası avantajı da
sunmaktadır” ifadelerini kullandı.
Aracın birçok noktasından bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-fix bağlantı sistemi ile yüklerin
emniyetli şekilde taşıyabilme olanağına sahip olmasında dikkat çeken Erkoç; “Treylerin sahip
olduğu Tren Yükleme Sistemini de müşterilerimizin kombine taşımacılık iş modelini en verimli
şekilde desteklemektedir. Kadir Demir Uluslararası Taşımacılık’ın filo yatırımlarında yine
Tırsan’ı seçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyor, uzun yıllar devam ettirdiğimiz
başarılı iş birliğimizin ileriki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.
Tırsan Perdeli Mega Özellikleri
Tırsan Perdeli Mega’da yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen K-fix sistemi
ile sağlanmaktadır. K-fix, 236 farklı noktadan yük bağlama olanağı sunmaktadır. Televre
üzerinde tüm araç boyunca yer alan her biri 2,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip yük bağlama
noktaları ile kapakları çıkarmadan ve aracın iç genişliğinden ödün vermeden yüklerin
sabitlenmesini sağlanır.
Aracın her iki yanında birbirinden bağımsız dörder adet kapak bulunması, aracın yüklenmesi
ve boşaltılması sırasında operasyonel kolaylık sağlamaktadır. Tırsan Perdeli Mega’nın 500
mm + 100 mm çatı kaldırma özelliği ise farklı ebattaki yüklerin kolay şekilde yüklenmesini
sağlayarak zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca Tırsan Perdeli Mega’nın şasi ve panellerinin çinko
tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç 10 yıl pas
yürümezlik garantisi altındadır.
Tırsan Tenteli Perdeli Mega, opsiyonları arasında, sunduğu akıllı çözümler ile araç ömrünü
uzatan; balata aşınma uyarı sistemi, lastik basınç sensörü ve seyir verilerinin alınabileceği
smartboard bulunmaktadır.