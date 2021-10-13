Kadın Tır Sürücüleri Mars Logistics ile Yola Çıktı

Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projesi kapsamında şirket içi ve şirket dışı toplumsal cinsiyet eşitliği algısını güçlendirmeyi hedefleyen Mars Logistics, 2021 yılının ocak ayından itibaren çalışmalar yapmaya başladı. Mars Logistics çalışanlarından oluşan Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur proje grubu, şirket içinde ve şirket dışında farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu

2021 yılı stratejik plana kadın istihdamını artırma maddesini ekleyen Mars Logistics, yılbaşından bu yana kadar 79 kadın çalışanı işe aldı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, “Şirketin tüm işleyişine yaymayı amaçladığımız projenin bir ayağı da stratejik planımıza kadın istihdamını artırmayı eklemekti. Bu maddeyi eklediğimizden beri 79 kadın çalışma arkadaşımız aramıza katıldı.”

Herhangi bir işin iyi yapılıp yapılamayacağının ölçütünün cinsiyet olmadığına inanan Mars Logistics, tır sürücüsü istihdam ederken de şirket bünyesinde bir ilk gerçekleştirerek 2 kadın tır sürücüsünü işe aldı. Sahillioğlu, “Bizim için önemli olan tarafsız bir şekilde değerlendirme yaparak doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimiz işe alımlarda 2 kadın tır sürücüsü arkadaşımız ile çalışmaya başladık.” dedi.

“Kadın isterse başaramayacağı iş yok”

Mars Logistics filosunda tır sürücüsü olarak çalışmaya başlayan Sevil Yıldız, çocukluğundan beri hayalinin tır sürücüsü olmak olduğunu belirtti ve dışarıdan bakıldığında erkek işi olarak adlandırılan tır sürücülüğü konusunda şu sözleri söyledi: “Yaptığımız iş kolay bir iş değil, dışarıdan bakan bir kişi tır sürücülüğü erkek işidir, kadın yapamaz diye bakıyorlar ancak kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş yok.”

Yıldız, tır sürücüsü olmak isteyen ancak erkek mesleği olarak görüldüğü için cesareti olmayan kadınlar için, “Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler, cesaret etsinler.” dedi.

“Günümüzde hiçbir işin kadını erkeği kalmadığını düşünüyorum”

Mars Logistics’te işe başlayan diğer bir tır sürücüsü Kübra Şeker, Türkiye’de kadın tır sürücüsü olmayı şöyle anlattı: “Türkiye’de bu mesleği yapan kadın fazla olmadığından insanlar hem yadırgıyor hem de çok mutlu oluyorlar. Günümüzde hiçbir işin kadını erkeği kalmadığını düşünüyorum. Araç kullanmayı seven herkes tır sürücüsü olabilir.” Şeker, Mars Logistics’te, kadınların tüm süreçlerde yer aldığını ve bir aile ortamının sağlandığını ifade etti.

“Kadın sürücü almaya devam edeceğiz”

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Sahillioğlu, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirterek, “Mars Logistics olarak kadına yönelik her türlü negatif ayrımcılığın karşısındayız. Şirketimizin her alanında sürdürdüğümüz eşitlik politikamızı uygulamaya, projeler geliştirmeye ve kadın sürücü almaya devam edeceğiz” dedi.