banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
THY'de zam oranı belli oldu!
THY'de zam oranı belli oldu!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu

“Kadın İçin Taşıyoruz” projesine, 4. CX Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında “Sosyal Sorumluluk” Özel Ödülü verildi

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği ”Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, 4. CX AWARDS TURKEY kapsamında ”Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödül kazandı.

Lojistik 24.12.2021, 11:22 24.12.2021, 11:25
“Kadın İçin Taşıyoruz” projesine, 4. CX Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında “Sosyal Sorumluluk” Özel Ödülü verildi

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Nice Medya tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk müşteri deneyimi ödül programı olan CX AWARDS TURKEY Ödülleri’nin 4. yılında, “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde en başarılı müşteri deneyimi projeleri arasında yer alarak yeni bir ödüle daha kavuştu. Kadın İçin Taşıyoruz projesi; kadın girişimcilerin gerçekleştirdikleri ihracata katkıda bulunmayı hedefleyerek, DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirildi. DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunarken, 10.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann

İş hayatında daha güçlü kadınlar 

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, 4. CX AWARDS TURKEY, Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında kazandıkları ”Sosyal Sorumluluk” özel ödülü ile ilgili olarak şöyle konuştu: “DFDS olarak, “Kadın İçin Taşıyoruz” projemizin ekonomimiz ve toplumsal hayatımız açısından katma değer niteliği taşıyan bir proje olduğuna yürekten inanıyoruz. Kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için kıymetli bir destek vererek ayrıcalıklı bir müşteri deneyimi vaat ettiğimizi de tüm müşterilerimize gösterdiğimizi düşünüyoruz. Kadınların iş hayatında ve ekonomik hayatta daha güçlü olarak yer almasını desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Pandemi sürecinde dev destek

Proje, özellikle pandemi sürecinde desteğe ihtiyacı artan kadın girişimcilerin en büyük maliyeti olan lojistiği ortadan kaldırarak kadın girişimciler için fırsat eşitliği yaratırken, DFDS Akdeniz İş Birimi, proje kapsamında kadın üreticilerin ürünlerini, Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz olarak Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya taşıdı.  Projenin desteği ile 13 kadın girişimcinin ihracat ürünlerinde 41 lojistik çözüm ortağı ile toplam 21 taşıma gerçekleştirildi. Savunma, tekstil, gıda, emaye sektörlerinde taşıma gerçekleştirilerek verilen destek, kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyor. 

#DFDS
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8