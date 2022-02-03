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“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi İzmirli girişimcilerle buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği” Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Anadolu’daki kadın ihracatçılarla buluşturan dijital toplantıların 2022 yılı ilk ayağı İzmir’de gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen dijital paneller serisinin İzmir durağına Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı.

Lojistik 03.02.2022, 09:38
“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi İzmirli girişimcilerle buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılara tanıtılmaya 2022 yılında da devam ediyor. Bu doğrultuda düzenlenen dijital paneller serisinin 2022 yılındaki ilk durağı İzmir oldu. 

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” İzmir toplantısı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga moderatörlüğünde gerçekleştirilirken, panelde katılımcılar; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu ve DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa projenin kadın girişimcilerin dış pazara açılmaları için yarattığı büyük fırsatın altını çizdiler.   

Sürdürülebilir destek 

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa panelde proje ile ilgili değerlendirmesinde ve DFDS çözümleri hakkında şöyle konuştu: “Şu ana kadar 13 kadın girişimcimizin ihracat ürünlerinde toplam 21 taşımasını proje kapsamında Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşıdık. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak kadın girişimcilerimizi desteklemekle kalmıyor aynı zamanda DFDS olarak global düzeyde lojistik sektöründe güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek için çevreci ve yenilikçi çözümler üreterek girişimcilere destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda, DFDS olarak 2030 yılında karbon emisyonlarını %45 oranında azaltmayı hedefliyoruz.”

Navlun fiyatları sabit

Başboğa, panelde navlun fiyatları ile ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Navlunla ilgili artışlar devam ediyor ancak DFDS planlamalarını önceden gerçekleştirdiği için navlun fiyatlarını sabit tutuyor. Bu kapsamda aslında projemiz dışında da Türkiye’deki tüm girişimciler için önemli bir destek sağlamayı sürdürüyoruz. “

Projeye destek büyüyor

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga ise projeye destek veren lojistik partnerlerinin sayısının Greenlog firmasının katılımıyla 44’e ulaştığını açıkladı. Buna göre; ABC Lojistik, Alişan Lojistik, ALC Lojistik, Arcese, Ares Lojistik, Atom Uluslararası Nakliyat ve Lojistik, BKM Lojistik, Borusan Lojistik, Bulung, CMA International, Çobantur Boltas, Deneks, Denko Lojistik, DSV Lojistik, EBAM Uluslararası Taşımacılık, Ekol Lojistik, Eyüp Lojistik, Fırat Uluslararası Taşımacılık, Frigo Nevnak, Fullsped Uluslararası Taşımacılık, Galata Taşımacılık, Globelink, Greenlog, Günaydın Nakliyat, Hellmann, Hüner Lojistik, İkra Lojistik, İsa Çani Uluslararası Taşımacılık, Latifoğlu Gemi Acenteliği Nakliyat Ltd.Şti, Mars Lojistik, Pace Lojistik, Rentrans Lojistik, Reysaş Lojistik, Sağlık Lojistik, Sarp Intermodal, SCSLOG, Sun Lojistik, Sultantur, TCT Lojistik, Tetnak, Transaktaş, Transtaş, Turtrans, VİP Transport lojistik çözüm ortakları olarak “Kadın İçin Taşıyoruz” projesine destek veriyor.

#akdeniz iş birimi #İzmir #Lojistik #DFDS #Özlem Dalga #kagider
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