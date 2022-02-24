“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi Bursa’daki ihracatçılarla yeniden buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılarla buluşturan paneller serisini hız kesmeden sürdürüyor. Dijital paneller serisi bu kapsamda tekstilin başkenti Bursa’daki ihracatçılarla yeniden buluştu.

Geçtiğimiz sene başlayan dijital paneller serisinin ilk ayağında “Anadolu Buluşmaları” ilk toplantısını da Bursa’da gerçekleştirmişti.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” ikinci Bursa buluşmasına Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir ile birlikte DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Ulaş Başboğa ve toplantının moderatörlük görevini üstlenen DFDS Akdeniz İş Birimi İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ panelist olarak katıldı.

Bursa’nın ihracat potansiyeli artacak

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa panelde Bursa’nın ihracatına nasıl destek verdiklerine dair şöyle konuştu: “DFDS olarak bizim Yalova’dan hem İtalya’ya Trieste ve Bari limanlarına, hem Fransa’ya Sete limanına hatlarımız var, sene boyunca haftalık düzenli seferlerimize devam ediyoruz. Bursa’nın ihracatının gelişmesiyle biz de hatlarımızda yeni yatırımlar gerçekleştirerek yeni aksiyonlar almaya devam edeceğiz. DFDS olarak, Bursa’nın ihracat potansiyelini artıracağını düşünüyoruz.”

Bursa’nın yıldızı parlıyor

Toplantıda konuşan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin toplam ihracatının geçtiğimiz sene 225 milyar dolar seviyelerine geldiğinin altını çizerken, bu miktarın 31 milyar dolarına yakınını koordinatörlüğünü yaptığı Bursa İhracatçılar Birliği’ne ait olduğunu gururla paylaştı. Sadece otomotiv sektörü değil, tekstil, hazır giyim konfeksiyon, makine sektörlerinin başlı başına endüstriler olarak Bursa’nın yıldızını parlattığını aktardı.

İhracatta artan ivme

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel toplantıda, özellikle pandemi sürecinde Türkiye’nin ekonomisinin lokomotifinin ihracat olduğunu gördüklerini belirtirken, ihracatın artan bir ivmeyle devam ettiğini belirtti. Derneklerinin üyelerine ve girişimcilere pazar bulma konusunda, müşteri getirme konusunda veya ürünlerini satma konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını da ekledi. Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir de toplantıda karşılaştıkları sorunları ve verilen desteklerin önemini vurguladı.

Projeye destek güçleniyor

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga ise kadın girişimcilerin yaptıkları ihracata katkıda bulunmayı hedefleyen projeleri kapsamında bugüne kadar 13 kadın girişimcimiz için toplam 23 taşıma gerçekleştirdiklerini açıkladı. Projede taşıması gerçekleştirilen ihracat ürünlerinin savunmadan tekstile, gıdadan emayeye kadar farklı sektörlerden oluştuğunun altını çizerken, son olarak projeye destek veren lojistik partnerlerimizin sayısı 45’e ulaştığını belirtti.