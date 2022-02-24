banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü
Burak Elmas, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı
Burak Elmas, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı

“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi Bursa’daki ihracatçılarla yeniden buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi, KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği” Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Anadolu’daki kadın ihracatçılarla buluşturacak toplantılarına devam ederken, dijital paneller serisinde tekstilin başkenti Bursa’daki ihracatçılarla yeniden bir araya geldi.

Lojistik 24.02.2022, 09:18
“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi Bursa’daki ihracatçılarla yeniden buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılarla buluşturan paneller serisini hız kesmeden sürdürüyor. Dijital paneller serisi bu kapsamda tekstilin başkenti Bursa’daki ihracatçılarla yeniden buluştu. 

Geçtiğimiz sene başlayan dijital paneller serisinin ilk ayağında “Anadolu Buluşmaları” ilk toplantısını da Bursa’da gerçekleştirmişti. 

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” ikinci Bursa buluşmasına Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir ile birlikte DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Ulaş Başboğa ve toplantının moderatörlük görevini üstlenen DFDS Akdeniz İş Birimi İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ panelist olarak katıldı. 

Bursa’nın ihracat potansiyeli artacak

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa panelde Bursa’nın ihracatına nasıl destek verdiklerine dair şöyle konuştu: “DFDS olarak bizim Yalova’dan hem İtalya’ya Trieste ve Bari limanlarına, hem Fransa’ya Sete limanına hatlarımız var, sene boyunca haftalık düzenli seferlerimize devam ediyoruz. Bursa’nın ihracatının gelişmesiyle biz de hatlarımızda yeni yatırımlar gerçekleştirerek yeni aksiyonlar almaya devam edeceğiz. DFDS olarak, Bursa’nın ihracat potansiyelini artıracağını düşünüyoruz.” 

Bursa’nın yıldızı parlıyor

Toplantıda konuşan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin toplam ihracatının geçtiğimiz sene 225 milyar dolar seviyelerine geldiğinin altını çizerken, bu miktarın 31 milyar dolarına yakınını koordinatörlüğünü yaptığı Bursa İhracatçılar Birliği’ne ait olduğunu gururla paylaştı. Sadece otomotiv sektörü değil, tekstil, hazır giyim konfeksiyon, makine sektörlerinin başlı başına endüstriler olarak Bursa’nın yıldızını parlattığını aktardı. 

İhracatta artan ivme 

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel toplantıda, özellikle pandemi sürecinde Türkiye’nin ekonomisinin lokomotifinin ihracat olduğunu gördüklerini belirtirken, ihracatın artan bir ivmeyle devam ettiğini belirtti.  Derneklerinin üyelerine ve girişimcilere pazar bulma konusunda, müşteri getirme konusunda veya ürünlerini satma konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını da ekledi. Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir de toplantıda karşılaştıkları sorunları ve verilen desteklerin önemini vurguladı. 

Projeye destek güçleniyor

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga ise kadın girişimcilerin yaptıkları ihracata katkıda bulunmayı hedefleyen projeleri kapsamında bugüne kadar 13 kadın girişimcimiz için toplam 23 taşıma gerçekleştirdiklerini açıkladı. Projede taşıması gerçekleştirilen ihracat ürünlerinin savunmadan tekstile, gıdadan emayeye kadar farklı sektörlerden oluştuğunun altını çizerken, son olarak projeye destek veren lojistik partnerlerimizin sayısı 45’e ulaştığını belirtti.  

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15