“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi Bursa’daki ihracatçılara tanıtıldı

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, 2021 yılında Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılarla buluşturacak dijital paneller serisine start verildi. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen toplantılarının ilk ayağında proje Bursa’daki ihracatçılara tanıtıldı.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Bursa toplantısına KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, TİM Kadın Konseyi’nden Nilgün Özdemir, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ panelist olarak katıldı.

%41 kadın istihdamı hedefi

Kadın girişimcilerin ürünlerini ücretsiz olarak Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya ulaştıran Kadın İçin Taşıyoruz projesinin detaylarının aktarıldığı toplantıda Türkiye’de kadınların ekonomiye katılımı, kadın ihracatçıların oranı ve 2023 yılı için Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomisi içinde yer almak üzere %41 kadın istihdamı hedefi konuşuldu. Bu hedef kapsamında %26’ya düşen kadın istihdamı oranının artırılmasının ve kadınlara verilmesi gereken desteğin ekonomimizin kalkınması için taşıdığı hayati önem üzerinde duruldu. Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga moderatörlük görevini üstlendi.

Kadının ekonomideki varlığının önemi

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann başlattıkları proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “Kendi alanında en güçlü dernek olan KAGİDER ile iş birliğimiz çerçevesinde başlattığımız “Kadın İçin Taşıyoruz” projesiyle bu gücümüzü girişimci kadınların hizmetine sunarak, zaman zaman karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı ve onları daha büyük başarılara ‘taşımayı’ amaçlıyoruz. Kadınlara iş hayatında fırsat eşitliğinin sunulması, Türkiye’nin geleceğe daha güvenli bakmasını da sağlayacaktır.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem toplantıdaki değerlendirmesinde şu bilgileri verdi: “Ekonomik verilerin dayandığı tüm dinamikler, kadının ekonomide varlığının önemine, gerekliliğine işaret ediyor. Ülke olarak 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alma hedefimiz var. Temel taşını ne teşkil ediyor derseniz kadın istihdamının, kadın girişimcilerinin ve kadınların ekonomiye katılımını söyleyebiliriz.“

Kadınların tek ihtiyacı cesaret

TİM Kadın Konseyi’nden Nilgün Özdemir kadınların cesaretlendirilmesine vurgu yaptığı panelde şöyle konuştu: “Toplumumuzun geçmişinden gelen kodlamalarla geride kalmayı tercih eden, öne çıkmak istemeyen kadınlarımızı cesaretlendirmek gerekiyor.”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay kadın girişimcilerin tedirginliklerine değinerek şu önerilerde bulundu: “Özellikle yatırım borçlanmayı getiriyor ve bu doğrultuda finansal enstrümanlara erişimde kadınlar kendilerini konforlu alanda hissetmiyorlar. Kredi garanti fonu bu noktada devreye sokulabilir. Kredi garanti fonunun desteğini teminat yapısının çözümünde faydalı görüyorum.”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin de konuşmasında başlattıkları start up projelerine değindi: “Girişimcilere yönelik start up yarışmasında bu sene ilk kez bir kadın girişimci ödülü verdik. Dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yarışmaya 174 adet proje başvurusu aldık. Başvurulardan 64 tanesi kadın girişimcilerden geldi.“

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin ödüllü kadın girişimcisi “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinden de destek alacak.

DFDS Akdeniz İş Birimi ile KAGİDER’nin iş kadınlarına yönelik başlattığı ve 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine, 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek “Kadın için Taşıyoruz” projesi kapsamında ülkemizden 9 kadın girişimcinin ihracat ürünleri Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşındı. “Kadın için Taşıyoruz” kurumsal sosyal sorumluluk projesi, kadınların yaptıkları ihracata katkıda bulunmayı hedefliyor.

DFDS Hakkında: DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunmaktadır. 8.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 8.000 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.