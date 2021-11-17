“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Atlas Jüri Özel Ödülü’nü kazandı

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, lojistik şirketlerinin bir araya geldiği ‘Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’ kapsamında düzenlenen Atlas 12. Lojistik Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Kadın İçin Taşıyoruz projesi; iş dünyası, girişimciler, kanaat önderleri ve kamuoyu nezdinde kadın girişimcilerin yetersiz sayısına dair farkındalığı artırmak ve ülke ekonomisine gerçek katkı sağlamak amacıyla DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirildi.

Proje, pandemi sürecinde desteğe ihtiyacı artan kadın girişimcilerin en büyük maliyeti olan lojistiği ortadan kaldırarak kadın girişimciler için fırsat eşitliği yaratıyor. DFDS Akdeniz İş Birimi, proje kapsamında kadın üreticilerin ürünlerini, Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz olarak Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya taşıdı.

Proje kapsamında şu ana kadar 13 kadın girişimcinin ihracat ürünlerinde 41 lojistik çözüm ortağı ile toplam 20 taşıma gerçekleştirdi. Savunma, tekstil, gıda, emaye sektörlerinde taşıma gerçekleştirilen destek, uluslararası bir boyut kazanmayı da sürdürüyor.

Kadınlar ekonomik hayatı güçlendiriyor

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, kazandıkları ödül ile ilgili olarak şöyle konuştu: “DFDS olarak, Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden biri konumundayız. Bu gücümüzü girişimci kadınların hizmetine sunarak, kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için kıymetli bir destek verdiğimize inanıyoruz. Atlas 12. Lojistik Ödülleri’nde Özel Jüri Ödülü’ne layık görülmek bizi gururlandırdı. Kadınların iş hayatında ve ekonomik hayatta daha güçlü olarak yer almasını desteklemeye devam edeceğiz.”