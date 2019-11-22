Jan De Rıjk’in filo yatırımında tercihi yine Tırsan

Dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve Avrupa’da hava kargo taşımacılığı segmentinin pazar lideri Talson, kaliteli araçları ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Son olarak Treyler İnovasyon 2019 Ödülleri Konsept kategorisinde 3.’lük elde eden Talson, Hollandalı Jan de Rijk Logistics ile olan iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Son yapmış olduğu yatırım ile Jan de Rijk Logistics, filosunu 20 adet Hava Kargo Aracı TAG TAL ve 6 adet Hava Kargo Aracı TAM TAL ile güçlendirdi. Böylece, Jan de Rijk Logistics’in son 8 yılda yatırım yaptığı Talson araç sayısı 250’ye ulaştı. Gerçekleşen teslimat törenine; Jan de Rijk Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Sjel Wijngaards, Filo Yöneticisi Johan Martens ve Talson Kilit Müşteriler Satış Müdürü Johan Verdonschot katıldı.

“25 Yıldır Talson’un Kalitesine ve Sağlamlığına Yatırım Yapıyoruz”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Jan de Rijk Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Sjel Wijngaards, Talson ile 25 yıldır devam eden güçlü bir ortaklıkları olduğunu vurgulayarak, “Jan de Rijk Logistics olarak Talson araçlarının kalitesini ve sağlamlığını tecrübe ettik ve memnuniyetimiz sonucu olarak son 8 yılda 250'den fazla Talson aracına yatırım yaptık. Son olarak ise filomuza 20 adet Hava Kargo aracı TAG TAL ve 6 adet Hava Kargo aracı TAM TAL kattık. Talson ile olan güçlü ortaklığımızın uzun yıllar süreceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

“Talson, Çevre Dostu Çözümler Sunmamıza Destek Oluyor”

Jan de Rijk Logistics Filo Müdürü Johan Martens ise yaptığı konuşmada, Talson araçlarının kalitesine ve verimliliğine dikkat çekerek, “Hafifliği ile öne çıkan araçlar, araç kapasitesini daha iyi kullanmamızı sağlayan çok çeşitli yükleme seçenekleri sunuyor. Daha az yakıt tüketimi ve daha az karbon salımı sağlayan bu araçlar, çevre dostu çözümler sunmamıza yardımcı oluyor” dedi.

“En Son Teknolojiye Sahip TAG TAL ve TAM TAL Araçlarımız Operasyonlarda Üstün Performans Sergiliyor”

Talson Kilit Müşteriler Satış Müdürü Johan Verdonschot da törende bir konuşma yaparak, Avrupa’da hava kargo taşımacılığı segmentinin pazar lideri olarak, 35 yılı aşkın süredir yüksek kalitede, yenilikçi ve güvenilir kutu treylerler sunduklarının altını çizdi.

Talson olarak, hava taşımacılığı için zamanın değerli olduğunun ve operasyonlar sırasında hızlı olmanın şart olduğunun farkında olduklarını belirten Verdonschot, teslimatı gerçekleştirilen araçlar hakkında şu bilgileri paylaştı: “TAG TAL ve TAM TAL araçları, yükleme ve boşaltma sırasında üstün performans gösterecek şekilde üretildi. Ayrıca, Talson hava kargo araçlarının tabanlarında bulunan 5 sıra roller sistemi ile yükleme ve boşaltma işlemleri çok hızlı yapılıyor. Araçlarda bulunan palet sabitleyici, otomatik indirme güvenlik fonksiyonu veya hava kargo paleti indirme fonksiyonu ile maksimum yük güvenliği sağlanıyor. Araç hareket haline geçtiğinde roller sistemi otomatik olarak tabanın alt seviyesine geçiyor ve taban standart bir hale geliyor. Talson hava kargo araçları, 4 ULD'ye kadar hava kargo paleti taşıma özelliği sunuyor.

Araçlar, alüminyum perçinli yapıdan oluşan modüler panel üretim sistemiyle hem uzun yıllar paslanmaya karşı yüksek direnç hem de kolay bakım tamirat avantajı sağlıyor.

Öte yandan Talson TAG TAL ve TAM TAL araçlarının iç yapısı patentli Talfix sistemine sahiptir. Talfix sistemi 10.000’den fazla delik ile hem çift kat yükleme hem tekstil taşımacılığı hem de yük güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca Talson hava kargo araçlarının sahip olduğu Talson kapı, (konteyner tipi kapı) dıştan çift borulu paslanmaz kilitleri, aracın arka çerçevesine entegre üretimiyle, kutuyla bir bütün olarak araca güçlü bir yapı kazandırıyor, tüm mekanik ve elektronik kilitlere uyumlu tasarımı ile hırsızlığa karşı koruma sağlıyor.” Verdonschot ayrıca, Jan De Rijk Logistics ile olan güçlü iş birliklerine de vurgu yaparak, “Talson olarak önümüzdeki dönemde de Jan De Rijk Logistics’i operasyonlar süreçlerinde desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

TAG TAL ve TAM TAL Teknik Özellikleri

-TAG TAL ve TAM TAL, hava kargo sektörü için özel olarak tasarlanmıştır.

-TAG TAL ve TAM TAL, yüklerin hızlı bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırmak amacıyla tabanlarına entegre edilmiş otomatik indirme fonksiyonuna sahip roller taban ile donatılmıştır.

-TAG TAL’ın 5. tekerlek yüksekliği 950 mm, TAM TAL’ın 5. tekerlek yüksekliği ise 1.150 mm’dir.

-TAG TAL ve TAM TAL, hafif yapı özelliği sunmaktadır.

-TAG TAL ve TAM TAL karlılığı artırmak için çok işlevli kullanım sağlayan Talfix Panelleri ile donatılmıştır.

-TAG TAL ve TAM TAL, perçinlenmiş alüminyum yan paneller sayesinde kolay bakım sağlamaktadır.