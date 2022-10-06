IVECO’nun en renkli S-WAY çekici teslimatı Öztaş Nakliyat’a

Firma sahibi Ahmet Öztaş, IVECO’yu tercih etme sebeplerini şu sözlerle anlattı:

“Filomuzda kullandığımız Stralis tipi araçlardan memnunduk, IVECO’nun S-WAY çekicileri ile kendini daha da ileriye taşıması ve geliştirmesiyle filomuzu markanın yeni nesil araçlarıyla güçlendirmek istedik. Araç dingil mesafelerinin 3800mm olması, park klimasının olması, yüksek tavan ve geniş iç hacmi ile 1320 litrelik yakıt tankı ve 13 litrelik 530 beygir gibi güçlü bir motor seçeneğine sahip olması bizi etkiledi. Yaptığımız yatırım ile de ne kadar doğru karar verdiğimizi anladık. Satış ve satış sonrası hizmetleriyle birlikte ön plana çıkan IVECO; sağlamlığı, yüksek performansı ve yakıt verimliliği ile dikkatimizi daha da çok çekti.”

Düzenlenen törene, IVECO Türkiye ağır vasıta satış müdürü Murat Uçaklı, IVECO Türkiye bölge satış müdürü Atilla İlkyaz, Özgözde Ankara Şube Müdürü Sezgin Işık ve Özgözde Ankara Ağır Vasıta Satış Müdürü Erhan Şükrü Şahin katılırken törende teşekkür plaketini firma sahibi Ahmet Öztaş’a IVECO Türkiye ağır vasıta satış müdürü Murat Uçaklı teslim etti. Kesilen pasta ile geleceğe hep birlikte atılacak güzel adımların temelleri sağlamlaştırıldı.