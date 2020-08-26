IVECO’dan Transpop Lojistik’e 12 adet Daily Teslimatı

IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili satıcısı IVECO Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 10 adet Daily 35C16 4100 şasi kamyonet ile 2 adet Daily 35S14 panel vanı teslim etti.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen teslimatda tören gerçekleştirilmedi.

Teslimatda Transpop yetkilileri ile beraber IVECO Otomotiv satış temsilcileri Özer İçler ve Çayan Tubay hazır bulundular. Transpop yetkilileri IVECO Otomotiv ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden memnuniyetlerini dile getirirken satış sonrası hizmetlerde de IVECO Otomotiv’e güvenlerinin tam olduğunu ifade ettiler.

Yeni Daily, çeşitli özelliklerinin getirdiği yakıt ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Bu özellikler arasında 2,3 litrelik F1A motoru barındıran, Daily Hi-Matic de dâhil, tüm modellerde yer alan Dur Kalk sistemi ve yalnız geçici koşullarda daha duyarlı

değil, aynı zamanda daha da verimli olan yeni Elektronik Kontrollü Değişken Geometrili Türbin mevcut. Ek olarak Daily için özel olarak tasarlanan özel A Sınıfı Süper Eko Düşük sürtünme katsayılı lastikler ve yakıt tasarrufuna daha da katkı sağlamak için yeni 220A (12V) alternatör bulunmakta.

Daily aynı zamanda sınıfında C kesitli güçlü kamyon şasisine sahip tek ürün.