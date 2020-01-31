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IVECO’dan Sittnak’a 17 adet Stralis çekici teslimatı

IVECO yetkili satıcısı Istanbul Fiat Stralis çekicileri Sittnak’a teslim etti.

IVECO’dan Sittnak’a 17 adet Stralis çekici teslimatı

IVECO yetkili satıcısı Istanbul Fiat Stralis çekicileri Sittnak’a teslim etti.

31 Ocak 2020 Cuma 15:59
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IVECO’dan Sittnak’a 17 adet Stralis çekici teslimatı

IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından Istanbul Fiat Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 17 adet Stralis AS440S48 T/P çekicileri Sittnak Uluslararası Nakliyat firmasına törenle teslim etti.

Teslimat törenine İstanbul Fiat Bayi sahibi Cem Arı ev sahipliği yaparken, törene Sittnak firma sahipleri  Ahmet Kınacı, Melih Kınacı ve satınalma müdürü Murat Çulhacı, IVECO Araç genel müdürü Hakkı Işınak, IVECO Araç bölge müdürü Yusuf Pekel, IVECO  2.El, OK Turcks satış müdürü Haluk Korucan katıldılar.

Firma Sahibi Ahmet Kınacı, özellikle garanti şartlarının kapsamı ve Toplam Sahip Olma Maliyeti konusunda sınıfının en iyilerinden birisi olması sebebiyle IVECO markasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Törende bir konuşma yapan Hakkı Işınak, Sittnak Uluslararası Taşımacılık ile gerçekleşen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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