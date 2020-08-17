IVECO’dan İzmit Belediyesi’ne dev teslimat

İzmit, 13 Ağustos 2020

İzmit Belediyesi tarafından satın alınan hizmet araçlarının tanıtımı ve projelerin toplu açılış töreni sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Meral Akşener ve İzmit belediye başkanı sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve IVECO yetkililerinin katılımıyla İnterteks Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi.

İzmit belediyesine 7 adet Eurocargo 180E32K çöp kamyonu, 7 adet Eurocargo 100E19K çöp kamyonu, 7 adet Eurocargo 180E32 arazöz, 3 adet 100E19K arazöz, 3 adet Eurocargo 100E19 vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet 100E 19 sepetli platform, 12 adet Eurocargo 150E21K çöp kamyonu, 5 adet 70C16 Daily çöp kamyonu, 4 adet Eurocargo 180E32K vinçli çöp kamyonu, 9 adet de açık kasalı Daily olmak üzere toplam 58 adet IVECO araç teslim edildi.

Törende ilk konuşmayı yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi “Kendi makam aracını kullanan ve benzin dahil tüm ihtiyaçlarını cebinden yapan bir belediye başkanı olarak makam aracı değil, hizmet aracı alalım dedik. Hizmet edebilmesi için kiralanan ama ciddi meblağlar ödenen bütün araçlarımızın tümünü satın almaya karar verdik, bu şekilde her ay 1 milyon Türk Lirası bir tasarrufu başlatmış olduk. Bugün belediyemizin artık çok güçlü araç filosu oldu”

IVECO Türkiye adına hafif ve orta ticari araç satış müdürü Erkan Erşin, ve bölge satış müdürü Çağatay Akyol İzmit belediye başkanına günün anısına bir plaket takdim etti. Erkan Erşin IVECO markası ile ilgili bilgileri aktardıktan sonra şunları söyledi, ”Bugün burda çeşitli görevler için kullanılacak 58 adet aracın teslimatını gerçekleştirmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Teslim edilen araçların her biri bulundukları segmentde üstün ürün özelliklerine sahip. İzmit belediyesinin bugün teslim edilen araçlardan memnun kalacaklarına eminiz ve kendilerini satış sonrası hizmetlerde de yalnız bırakmayacağımız sözünü veriyorum. Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, herkese en derin saygılarım sunuyorum.”

Törende bulunan IVECO Daily ve Eurocargo’dan sorumlu ürün müdürü Suha Yılmaz da yetkililere ürünler ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Program İzmit belediyesi tarafından satın alınan araçların tören alanından geçişi ile sona erdi.