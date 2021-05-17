IVECO’dan İzmir’de Daily Teslimatı

IVECO İzmir yetkili satıcısı ve servisi Meyeks Otomotiv tarafından İzmir’in uluslararası taşımacılıkta önde gelen firmalarından Arspet Lojistik’e uluslararası nakliyede kullanılmak üzere satışını gerçekleştirdikleri 15 Adet 3,5 ton Daily panel van ve 5 adet 3,5ton Daily şasi kamyonetin 10 adeti törenle teslim edildi.

Törende konuşan Arspet yönetim kurulu başkanı Aslan Savaşan IVECO ile işbirliklerinden memnun olduklarını, araç parklarında 200’e yakın araç olduğunu, bunun 170 adedinin IVECO olduğunu dile getirmiş ve yeni aldıkları araçları da ekonomi, sağlamlık ve konforu birlikte sundukları için tercih ettiklerini ifade etmiştir.

Meyeks satış müdürü Erdal Demir de şunları ifade etmiştir; “markamıza ve bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı Arspet yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlarına teşekkür eder, yeni araçlarını güzel günlerde kullanmalarını temenni ederiz”

Tören sonrası Erdal Demir tarafından Arspet yönetim kurulu başkanı Aslan Savaşan’a bir plaket takdim edilmiştir.