IVECO’dan Gürün Global’e 20 adet Daily Teslimatı

IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili satıcısı IVECO Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 20 adet 35C16 3750wb Daily kamyoneti teslim etti.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen temassız teslimatda tören gerçekleştirilmedi.

Teslimatda Gürün Global firma yetkilisi Yusuf Topal, IVECO Otomotiv satış temsilcileri Özer İçler ve Çayan Tubay hazır bulundular. Yusuf Topal IVECO Otomotiv ile gerçekleştirdiği işbirliğinden memnuniyetlerini dile getirirken satış sonrası hizmetlerde de IVECO Otomotiv’e güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Yeni Daily, çeşitli özelliklerinin getirdiği yakıt ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Bu özellikler arasında 2,3 litrelik F1A motoru barındıran, Daily Hi-Matic de dâhil, tüm modellerde yer alan Dur Kalk sistemi ve yalnız geçici koşullarda daha duyarlı değil, aynı zamanda daha da verimli olan yeni Elektronik Kontrollü Değişken Geometrili Türbin mevcut. Ek olarak Daily için özel olarak tasarlanan özel A Sınıfı Süper Eko Düşük sürtünme katsayılı lastikler ve yakıt tasarrufuna daha da katkı sağlamak için yeni 220A (12V) alternatör bulunmakta.