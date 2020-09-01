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IVECO’dan Demirkol’a 10 adet S-WAY çekici teslimatı

IVECO yetkili satıcısı Istanbul Fiat, S-WAY çekicileri Demirkol’a teslim etti

Lojistik 01.09.2020, 11:49
2003
IVECO’dan Demirkol’a 10 adet S-WAY çekici teslimatı

IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından Istanbul Fiat Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 10 adet S-WAY AS440S48 T/P çekicileri Demirkol Uluslararası Nakliyat firmasına teslim etti.

Teslimat törenine Iveco Araç ağır vasıta bölge satış müdürü Yusuf Pekel , İstanbul Fiat yönetim kurulu başkanı Cem Arı, genel müdür Hikmet Yılgör, satış müdürü Alper Akbay, Demirkol firma sahibi Ulaş Osman Kolçak, Özenç Ustabaş,Yiğit Kolçak katıldılar.  Demirkol yetkilileri S WAY’in özellikle kabin genişliği, yeni teknolojileri ve performansının yatırım kararlarında etkili olduğunu ifade ettiler.

Yeni kabin: Mükemmel sürüş ortamı

Mükemmel sürüş ortamı:Yeni kabinin tasarımı, ideal sürüş pozisyonu ile başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirildi. Ayarlanabilir koltuğun bazası alçaltılıp minderin kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi arttırılarak sürücüye konforlu bir pozisyon ve ideal görüş alanı sağlandı. Direksiyonun alt kısmı düz tutularak sürücülere daha fazla alan bırakıldı ve konfor arttırıldı.

Kontrollerin ergonomik yerleşimiyle tüm anahtar özellikler sürücünün kolayca erişebileceği noktalara yerleştirildi ve aracın daha konforlu ve verimli yönetimi sağlandı.

Ön konsol ve merkez, konfor ve verimliliği arttırmak üzere baştan tasarlandı ve yeni yerleşim biçimi fonksiyonelliği arttırdı. 7 İnç kapasitif dokunmatik ekran, son teknoloji bilgi-eğlence sistemine erişimi sağlıyor ve sürücünün dijital hayatını Apple Car Play ile telefonunu eşleyerek araca getirmesine olanak veriyor. Ek olarak eller-serbest ve müzik yayını için Bluetooth, DAB radyo, ses tanıma, kamyon navigasyon sistemi ve de çeşitli donanım ile siber güvenlik de dâhil olmak üzere yazılım geliştirmeleri mevcut. Sürücü 7/24 Servis ve Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı Değerlendirme sistemine de erişebiliyor.

Merkezde yer alan çok sayıda düğme, olası kombinasyonları arttırırken aracın gövdesi veya treyleri kontrol etmek üzere fazladan boş düğmeler bırakıyor.

Yeni Dur/Kalk düğmesi ve tümleşik uzaktan kontrollü elektronik anahtar yeri ön panelde DNR (Otomatik vites kontrolleri) alanının yanına uygun bir şekilde konumlandırıldı.

Geniş, iyi donanımlı yaşam alanı.Yeni kabin konsepti hareket kolaylığı için oldukça boş alan bırakan geniş bir yaşam ortamı yaratıyor.

Yeniden tasarlanan tavan, alt tünel ve şekillendirilmiş üst raf, kabinin ortasında 2,15 metrelik konforlu bir ayakta durma alanı sunarken üst yatay kullanılabilir alan ise önceki modele kıyasla 35 santim daha geniş ve üst yatak ile bölmelere daha kolay erişmeyi sağlıyor.

Merkezde sürücü ve yolcunun konforu için kullanışlı özellikler yer alıyor: Hepsi gece kullanımı için arkadan ışıklandırılmış şişe ve bardak tutacaklı raf, USB ve 12V soketleri ve yeni A4 dosyası konulabilen belgelik. Ön konsolda yolcu koltuğunun önünde yer alan katlanan masa yemek ya da masa başı işler için konforlu ve uygun.

Hacmi yüksek bölmeler kabine uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve sürücünün duyabileceği tüm saklama ihtiyacını karşılayacak düzeyde ve hepsi kolayca erişilebilir. Yan kapıdaki açık eldiven bölmesi aynı zamanda 1,5 litrelik şişe tutacağına da sahip. Yeniden tasarlanan üst raf 250 litrelik bir saklama kapasitesi sunuyor. Bunların yanı sıra hem sürücü hem de yolcu tarafında yer alan saklama kutuları toplam 375 litrelik bir kapasiteye erişebiliyor.

Yemek ve içecekler için buzdolabı ve soğuk tutma kutuları seçenekleri çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Buzdolabının tepesindeki göz kapağı sürücünün içecek için buzdolabının kapağını tamamen açmadan içeceğini almasına olanak tanıyor.

IVECO, iç mekân aydınlatma sisteminde her türlü koşulda görsel konforu arttırmak, doğru kalite ve parlaklığı, yerinde ve ihtiyaç duyulduğunda sağlamak, her türlü kullanımda kabini mükemmel bir şekilde aydınlatmak için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Yeni tamamen LED ayarlanabilir tavan ışıkları gece sürüşü veya ortam aydınlatması için ihtiyaç duyulan biçimde arka aydınlatma sağlıyor. İki bağımsız tamamen LED okuma ışığı sürücü ve yardımcısı için aydınlatma sağlıyor. Ek olarak uygunca konumlandırılmış bağımsız düğmeler ve döner kontrol düğmesi sürücünün üzerinde yer alan rafta ve tüm aydınlatma sistemini kontrol ediyor. Geceleyin, akıllı aydınlatma için kapı engelleyici, kapı açıldığında tüm ışıkların birden yanmasına engel oluyor.

Yüksek konforlu uyku alanı.Yeni IVECO S-WAY’in kabini, dinlenme veya gece uykusu sırasında sürücü konforunu maksimize etmek için tasarlandı. Gece alanının T şekilli alt ranza ile simetrik yerleşimi, cep bölmeleri, ranzanın iki ucunda yer alan USB girişleri sürücünün istediği tarafta yatmasına olanak veriyor. Yatak modülü arka duvarın merkezine konumlandırılmış ve ihtiyaç duyulabilecek -ısıtma, aydınlatma, radyo, kapı kilidi gibi- kontrollere kolayca erişilebilen bir yerde.

Tek parçalık alt ranza yatağı 14 santim kalınlığında 2 farklı konfor seviyesine sahip bir şilte barındırıyor. Üst ranzada ise farklı ihtiyaçlara göre iki çözüm mevcut: 8 Santim kalınlığında şilte ile katlanabilir ve bavul alanı olarak kullanılabilen 60 santim genişliğinde Akıllı Ranza veya 10 santim kalınlığında şilte ve merdiveniyle 70 santim genişliğinde Konforlu Ranza.

Her zaman mükemmel iç iklimlendirme. Klima sistemi, tümleşik park soğutucusu ve ısıtma sistemleri her türlü hava koşulunda, giderken veya dururken ideal iç iklimlendirmeyi sağlıyor.

Yeni Kabin:Yakıt verimliliğini arttırmak için tasarlandı

Kabinin dış kısmının her detayı hava direncini minimize etmek için incelikle çalışıldı. Yeni çatı mükemmel bir biçimde aracın ön bitişine eklemlendi ve düz bir yüzey yaratarak sürtünmeyi minimize etti. Ön cama erişimi kolaylaştıran katlanabilir ön merdiven kullanılmazken tamamen kayboluyor. Yüksek yarıçaplı köşelere ve yan bitişlere sahip ön ızgara, tümleşik kafa lambaları, tümleşik yansıtıcılı yeni tampon tasarımı, teker kemerleriyle birlikte hava akışını optimize eden akan hatlar yaratıyor ve araca kendine özgü bir ifade veriyor.

Aracın aerodinamik performansı boşlukları kapayan ek özelliklerle daha da geliştirildi. Bu, optimize aerodinamik kiti ile çekici ve yarı-treyler arasındaki boşluğu kapatmak için kauçuk uzatmalı etekleri içeriyor.

Kapı, yeni tasarımıyla ikinci basamağa kadar iniyor ve kabinin yanlarında yumuşak bir yüzey yaratarak hızın yarattığı türbülansı azaltıyor.

Yeni tasarım unsurları bir arada üstün aerodinamik performansa erişirken ürün ailesinin ayırıcı özelliği olan sıra dışı yakıt tasarrufunun üzerine belirgin miktarda ek yakıt tasarrufu sağlıyor.

Yeni Kabin: Toplam Sahip Olma Maliyetini kısmak için tasarlandı

IVECO S-WAY’in kabininin yeni tasarımında maliyeti azaltmak için tek parça tampon yerine yalnızca etkilenen parçanın değişmesini sağlayan çok-parçalı tampon gibi çeşitli özelliklerle her tasarruf fırsatı değerlendirildi. IVECO verilerine göre bu, filolardaki çoğu olayda belirgin ölçüde daha düşük tamir masrafı sağlayacak.

Belirgin ek tasarruf ise tümleşik park soğutucusundan geliyor: Yalnız bayi tarafından takılan alternatif kitten daha verimli olmasıyla değil, aynı zamanda aracın aerodinamik performansı üzerinde hiç etkisi olmamasıyla da tasarruf sağlıyor.

Yeni Kabin: Sürücü güvenliği için tasarlandı

IVECO S-WAY’in geliştirilme sürecinde ana odak sürücüydü; kabin ECE R29.03 kabin çarpışma standartları ile uyumlu mekanik direnç ile yüksek pasif güvenliğe sahip. Ek olarak ön aksa yapılan ince ayarla fren mesafesi %15 kısaltılarak genel güvenlik geliştirildi.

Yeni tasarım aynı zamanda sürücü için tek parça yan camlar ve dikiz aynalarıyla geliştirilmiş doğrudan görüş sağlıyor. Ek olarak IVECO S-WAY sınıfı tam LED farlara sahip, bu farlar daha uzağı aydınlatan keskin huzmeleri ile görüşü ve engel algılamayı %15 arttırarak düşük ışık koşullarında güvenliği daha da arttırıyor.

Ek olarak IVECO S-WAY İleri Sürücü Destek Sistemleri dizisi ile sürücüye aracı verimli ve güvenli bir biçimde yönetmesini sağlayarak yol yorgunluğunu azaltıyor.

Kabin aynı zamanda güvenlik konusunda da yeni tasarıma sahip: Yeni kapının tasarımı son basamağa kadar iniyor ve kabinin içinde ek mekanik kapı kilidi barındırıyor.

Sürücü odaklı yeni kabin tasarımı birinci sınıf yaşam ve çalışma koşullarını; geniş ortam, sıra dışı sürüş ergonomisi, iyi planlanmış; fonksiyonellik ve konforu bir araya getiren yerleşimi ile sağlıyor. Tasarım aynı zamanda güçlendirilmiş yapısıyla (ECE R29.03 kabin çarpışma uyumlu) sürücü güvenliğine atıfta bulunuyor ve her koşulda daha iyi görüş sağlıyor.

Kabin baştan tasarlanırken IVECO, müşterinin kârlılığını arttırmak adına maliyet azaltıcı ve üretkenlik arttırıcı her fırsatı kullandı. Yeni tasarım aerodinamik performansı optimize ediyor ve hâlihazırda mükemmel olan yakıt verimliliğini %4’e kadar arttırıyor. Toplam Sahip Olma Maliyetine etki eden tasarım unsurları ise tamir maliyetlerini dramatik olarak azaltan çok-parçalı tampon gibi yalnız etkilenen parçanın değişmesini sağlayan özellikler.

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