IVECO’dan Antalya’da heyecan verici buluşma

IVECO emisyon normlarında Euro VI D’den Euro VI E emisyon normuna geçerken ürün gamında da yenilikler gerçekleştirdi. Sürücü odaklı yeni S WAY ile Euro V E normlarının bile fazlasını karşılayan Daily 2022 model ürünler bu tanıtım faaliyetinin merkezinde yer aldı.

“2022 Yeni Başlangıçlar” konsepti ile düzenlenen toplantıda konuşan genel müdür Hakkı Işınak 2022’ye IVECO olarak yeni bir yapı ile, yeni ürünlerle ve yeni umutlarla başladıklarını ifade etti. 2021 yılında pazar paylarını 2 puan artırarak %8,4 lük bir pazar payı ile tamamladıklarını hatırlatan Hakkı Işınak toplantıda tanıtılan yeni ürünler ile bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni Daily: Hafif ulaşımı bir sonraki seviyeye taşıyan akıllı araç

IVECO, sürüş konforunu artıran, sürücüsünü ve yükünü koruyan ve görevin gereksinimlerine uyum sağlayan, sektörde bir ilk olan akıllı elektronik kontrollere sahip benzersiz akıllı pnömatik süspansiyona sahip yeni Daily Air-Pro ailesiyle çığır açıyor.

Yeni Daily’nin en son motor teknolojisi ve emisyon sistemi (Uyum Faktörü = 1) yönetmeliklerin ötesinde Euro 6-D Final ve Euro VI-E uyumluluğu sağlıyor. Optimize edilmiş 2.3 litrelik motor, %6'ya kadar yakıt tasarrufu sağlıyor ve zorlu görevler için %15'e kadar tork artışıyla Daily'nin çok yönlülüğünü artırıyor.

Her Daily nesli yeni standartlar belirlemiş ve bu, Daily'yi kalıcı bir başarı ile 'IVECO markası içinde bir marka' haline getirmiştir

Ticari araç sektöründeki ana trendler, Yeni Daily'nin en son evrimsel hamlesine öncülük etmiş ve Daily, 40 yılı aşkın süredir kendisini segmentinde favori yapan çok yönlülük, sağlamlık, dayanıklılık ve performans temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Yeni Daily, Covid-19 salgınının mevcut eğilimleri güçlendirip hızlandırmasıyla hızla değişen ticari araç sektöründeki müşteri talepleri öngörülerek geliştirildi. Şehir içi dağıtım sektörü, tüketicilerin kapanmalar sırasında e-ticarete ve teslimat hizmetlerine olan ilgilerinin önemli ölçüde artmasıyla bir patlama yaşadı. Alışveriş alışkanlıklarındaki bu değişimin, kısıtlamaların gevşetilmesi ve buna bağlı olarak hafif ticari araçlara olan talebin artmasıyla bir nebze kalıcı olması bekleniyor. Bağlanabilirlik, günlük yaşamın her alanında - kişisel ve profesyonel - bir zorunluluk haline geldi ve araçların bu gereksinimi karşılaması gerekiyor. Sürdürülebilirlik ve hava kirliliğinin önlenmesi daha da aciliyet kazandı ve giderek daha sıkı araç emisyon standartlarına yol açtı.

AIR-PRO akıllı süspansiyon: pürüzsüz ve konforlu bir sürüş

Yeni Daily, sürücü ve yük için benzersiz şekilde yumuşak ve güvenli bir sürüş sağlamak üzere sürekli olarak kullanım koşullarına uyum sağlayan devrim niteliğindeki AIR-PRO pnömatik süspansiyon ile geliyor. Özel AIR-PRO Sürekli Sönümleme Kontrolü (CDC) ünitesi, yoldaki çukurlara neredeyse anında tepki vererek en iyi ve dinamik tepkiyi vermek için her 10 milisaniyede bir her amortisör üzerindeki ideal basıncı hesaplıyor. %25 oranında daha az titreşim, son derece konforlu bir sürüş deneyimine katkı sağlıyor.

AIR-PRO akıllı sistem ayrıca sürücünün gereksinimlerine uyum sağlıyor ve süspansiyon davranışının kontrolünü ona veriyor. Sürücüler,yumuşak ayarıyla rahatlığa öncelik vermeyi seçebiliyorlar; tam yük koşullarında taşıma ve sürüş kontrolünü optimize etmek için Yüklü modu seçin veya Otomatik ayar ile sistemin kendi kendini uyarlayan parametrelerine bırakın. AIR-PRO süspansiyon, araç yüküne uyum sağlayarak virajlarda yatışı %30 oranında azaltıyor, sürücünün güvenliğini artırıyor ve yükü koruyor.

AIR-PRO süspansiyon, araç şasisinin yüksekliğini 10 saniyeden daha kısa sürede ayarlayarak yükleme ve boşaltma işlemlerini kolay ve verimli hale getirir. Araç hafızası yükleme alanının yüksekliğini öğrenerek aracı hazır hale getirmeyi daha da kolaylaştırır.

AIR-PRO akıllı sisteminin yönetimi, gösterge panelindeki özel anahtarı ve yeni sezgisel TFT grafikleri sayesinde gayet kolaydır.

Yeni manuel şanzıman: sınıfının en iyisi vites değiştirme ve hassasiyet ile konforlu sürüş deneyimi

Yeni Daily, sınıfının en iyisi vites değiştirme ve hassas kavrama ile mükemmel bir sürüş deneyimi sunan yeni 6 vitesli manuel şanzımanı sunuyor. Bu, onu, uzun günlerde direksiyon başında daha fazla konfordan yararlanacak olan şehir içi görevlerdeki sürücüler için favori yapacak.

Yeni şanzıman ayrıca toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesine de katkıda bulunuyor. 2.3 litrelik motoru 3.0 litrelik motorla aynı debriyajla birleştirmek, en zorlu görevlerde sağlamlığı iyileştirmek ve dayanıklılığı %18'e kadar artırmak mümkün olmuştur. Yeni şanzıman yağ değişimi 350.000km boyunca gerekmiyor ve bakım ve onarım maliyetlerinde %4'e kadar azalmaya katkıda bulunuyor.

Yeni hafızalı köpük sünger koltuklar: üstün konfor sunmak için sürücüye uyum sağlar

Yeni Daily, hafif ticari sınıfında bir ilk olarak koltuğunun minder ve sırtının orta kısımlarında ve kafalığında hafızalı köpük sünger teknolojisine sahip tamamen yeni koltuklar sunuyor. Hafızalı köpük sünger vücudunuza uyum sağlayarak basınç tepe noktalarını %30 oranında azaltarak üstün konfor sağlayarak sırt ağrılarının önüne geçer. Yan bölümler, yanal tutuşu iyileştirmek, güvenliği ve sürüş deneyimini geliştirmek için 15 mm yüksek yoğunluklu köpük sünger ile kalınlaştırılmıştır. Daha uzun boylu insanlar, daha uzun bacakları için daha iyi destek sağlayan 20 mm daha uzun ve 15 mm daha kalın ön minder ile daha rahat ediyorlar.

Eşsiz motor yelpazesi: her görevde performans ve sürdürülebilirlik

Yeni Daily, kapsamlı motor yelpazesiyle çok yönlülüğü konusundaki itibarına sadık kalıyor. Her görevde en iyi performansı sunmak için optimize edilmiş iki motor sunan tek araçtır. 116 hp ile 156 hp arasında değişen güce sahip 2.3 litrelik F1A (hafif ve ağır hizmet homologasyonu mevcuttur) ve 160 hp ile 207 hp arasında güç derecelerine sahip 3.0 litrelik F1C. 2.3 litrelik F1A motoru, yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor ve önceki modele kıyasla WLTP çevriminde %6'ya varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni manuel şanzıman, %15'e varan bir tork artışı sağlayarak Yeni Daily'nin zorlu uygulamalardaki performansını iyileştirdi ve PTO gereksinimlerine sahip gövde yapımları için çok yönlülüğünü geliştirdi. Yeni Daily, 136 hp ve 350 Nm tork ile güçlü ve hızlı tepki veren bir performans sunan 3.0 litrelik CNG motoruyla sürdürülebilir görevine sadık kalıyor.

Yeni Daily, Euro 6-D Final ve Euro VI-E standartlarına uyum sağlıyor ve regülasyonların ilerisinde Uygunluk Faktörü 1'e (CF=1) ulaşıyor. Bu, gerçek koşullarda ve aracın ömrü boyunca emisyon sınırlarını karşıladığı anlamına gelir. Önceki modellerle aynı alanları kaplayacak şekilde tamamen yeniden tasarlanmış bir çift SCR son işlem sistemi kullanır, böylece aracın gövde kabiliyeti üzerinde hiçbir etkisi olmaz ve Daily'nin efsanevi çok yönlülüğünü koruyor

Yeni S WAY : Sürücü odaklılığı yeni bir seviyeye taşıyor

S WAY yeni gelişmiş özellikler ile sürücü odaklılığı yeni bir seviyeye taşıyor. Yeni motor ürün gurubu, yeni nesil arka aks, gelişmiş teknolojiler ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş yenilikçi hizmetler ile filo sahipleri için olağanüstü değer ve üretkenlik sağlıyor. IVECO S-Way, filo sahipleri için ideal çözüm olarak öne çıkarken çevrenin sürdürülebilir dostu ve sürücünün mükemmel yol arkadaşı.

Yeni IVECO S-Way, 2020’den bugüne erişilen başarının üzerine inşa edildi. Yüksek konforla sürücüler arasında popülerliğe sahip araç, müşteriler tarafından da performansı, Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti ile övüldü. bu rakam düzenli bir şekilde arttı. Genel olarak satışlar tüm beklentileri geçerek belirgin bir pazar payı artışı sağladı. IVECO S-Way’in doğal gazlı modelleri Avrupa’da mutlak lider konumunda ve bugün satılan araçların içinde dörtte birden fazla paya sahip. Avrupa ve Türkiye’de araç sahipleri IVECO S-Way’leriyle gurur duyuyor ve bunu kişiselleştirmeleri ile kamyonlarını sosyal medyada paylaşarak gösteriyorlar.

Gerçek yakıt verimliliği ve Toplam Sahip Olma Maliyetiyle yüksek iş üretkenliği

IVECO S-Way, uzun yol görevleri ve filo sahibi için mükemmel bir iş çözümü. Çeşitli geliştirmeler ve özelliklerle yakıt verimliliği ve performans konusunda çıtayı yükselten araç, %3’e varan yakıt tasarrufu sunmakta.

Yeni motor ürün grubu, Euro VI/E salınım standartlarını karşılarken hidrojene bitkisel yağ (HVO) gibi ikinci nesil bio dizeller için de %100 onaylı. Cursor 13 ürün grubu iki yeni güç seçeneğine sahip; 490 ve 530. Cursor 11 ve 13 motorlarının verimliliği, artan sıkıştırma oranları ve yeni yanma yönetim sistemi ile geliştirildi.

13 Litrelik motorlar yüksek verimlilikli tek indirgemeli arka akslar ve standart profil lastiklerle mevcut 2.31:1’lik daha uzun arka aks oranı ile eşleştirilmiş. Bu, motor devrini düşük tutmayı sağlayarak uzun mesafede daha yüksek verimlilik sağlıyor. Söz konusu özellikler 490 beygirlik Cursor 13’ü gerçek bir Toplam Sahip Olma Maliyeti şampiyonu yaparken uzun mesafe için IVECO S-Way’i mükemmel araç yapıyor.

Ek özellikler IVECO S-Way’in yakıt verimliliğine katkı sunuyor. Yeni Eco Moduna sahip klima enerji harcamasını optimize ederken A sütunlarının yeni aerodinamik kaplaması kabin etrafındaki hava akışını iyileştiriyor.

Sürdürülebilirlik Şampiyonu

IVECO S-Way’in Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) versiyonları, debriyaj kompresörü ve değişken akışlı direksiyon pompası gibi yakıt verimliliğini daha da arttıran akıllı yardımcılara sahip. Dizel versiyonlarla paylaşılan bu yeni özellikler ve motordaki geliştirmelerle karbondioksit salınımlarında düşüş sağlanmış. Bu, doğal gazlı IVECO S-Way’i uzun mesafe taşımacılık için tartışmasız lider yapıyor.