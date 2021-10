IVECO’dan Ankara’da Daily kamyonet ve kamyon teslimatı

Ankara - IVECO’nun Ankara yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv gıda ve akaryakıt taşımacılığının Ankara’daki lider firmalarından Bilginler AŞ firmasına satışını gerçekleştirdiği 8 adet Daily aracı törenle teslim etti.

Bilginler AŞ yönetim kurulu başkanı Hakan Bilgin 2021 yılı yatırımlarının büyük kısmını IVECO araçlar ile gerçekleştirdiklerini ve bu işbirliğinden son derece heyecan duyduklarını ifade etmiştir.

Özgözde Otomotiv’in Ankara Susuz tesisinde düzenlenen törende Bilginler’e 7 adet DAILY 35S16 Hi Matic panel van ve 1 adet DAILY 70C6 kamyon teslim edilmiştir.

Törene Özgözde Otomotiv adına satış müdürü Volkan Güntürkün katılırken, Bilginler adına yönetim kurulu başkanı Hakan Bilgin katılmışlardır. Volkan Güntürkün Daily modelinde tork konvertörlü Hi Matic isimli otomatik şanzımanın kullanıcılar tarafından çok beğenildiğini ve her geçen gün Hi Matic’e talebin arttığını ifade etmiştir.

Tören sonrasında Özgözde Otomotiv adına satış müdürü Volkan Güntürkün tarafından Bilginler yönetim kurulu başkanı Hakan Bilgin’e günün anısına plaket taktim edilmiştir.