IVECO’dan AKRAN’a 50 adet S WAY çekici

AKRAN Uluslararası Lojistik’e gerçekleştirilen bu teslimat, kuvvetli bir rekabetin yaşandığı pazarda Iveco Türkiye’nin bu yıl gerçekleştirdiği en önemli teslimatlardan biri. Bu teslimat, şirketin ülkedeki büyüyen başarısını; hafif ve ağır araçlarda artan pazar payını yansıtıyor.

Zorlu bir ön seçim sürecinde güçlü rakipler arasından seçilen S WAY, 490 ve 530 beygir gücünde Euro 6 E kriterlerine uygun FPT Endüstriyel yapımı bir motora sahip. Lojistik şirketinin seçiminde S WAY’in yüksek standarttaki özellikleri, performansı ve karşılaştırılan araçlara göre düşük yakıt tüketimi ve ürün ile ilgili geçmiş yıllardaki olumlu tecrübeleri etkili oldu.

2000 yılında Bursa'da lojistik ve nakliye sektöründe faaliyet görtermek üzere kurulan AKRAN , 2007 yılında büyüyen hacmi ile şirketleşerek faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketin amacı lojistik sektöründe yenilik, kaliteyi yükseltmek ve bir ekol haline gelmektir. Akran Nakliye sektördeki tecrübesi kaliteli , çözüm odaklı çalışma stratejisi çalışanlarının iş bilinci sahip olduğu araç filosu ve ekipmanı ile , Ülkemizdeki bir çok kurumsal şirketin lojistik çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

Bu önemli teslimat S WAY’in Şubat 2021’de pazara girişinin ardından kazandığı başarıyı yansıtıyor. Pazara girdiği andan beri toplam 2000 adet S WAY çekici satışı gerçekleştirildi. Bu çekicilerin en önemli avantajı düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım giderinin yanı sıra yüksek verimlilik ve yüksek ikinci el değeri sunarak Toplam İşletme Maliyetinde belirgin bir düşüş sağlaması. Baştan aşağı yeniden tasarlanan kabin, ergonomi ve konforda yeni standartlar belirliyor. Ayrıca önceki modellere göre oldukça sessiz ve bu şekilde uzun yollarda oluşan yorgunluğu azaltıyor.

Törende bir konuşma yapan Iveco Araç genel müdürü Hakkı Işınak şunları söyledi; “Iveco için stratejik öneme sahip filo müşterilerinin iş ortağı olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Her segmentte başarılı ve kararlı bir duruş sergileyen markamız, hafif ve orta segmentteki gücünü ağır vasıta segmenti ile pekiştiriyor. Geniş ölçütlerde yayılan, büyüyen lojistik sektörümüzün ihitiyaçları da çeşitlenerek artmaya devam ediyor. Bu bağlamda her segmentte Iveco marka araç kullanan müşteri sayımızda da ciddi artışlar görmekteyiz. Bu da gelecek için bizleri ve iş ortaklarımızı cesaretlendiriyor.”

Törende konuşan AKRAN Uluslararası Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korkmaz ise şunları söyledi “

IVECO markasının sunduğu yüksek teknolojiyle donatılmış araçların filomuza değer katacağına ve kusursuz hizmet kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz”

Daha sonra söz alan Özgözde Otomotiv genel müdürü İsmail Çalık da AKRAN ile ilişkilerinin çok eski yıllara dayandığını, kendilerinin bundan büyük memnuniyet duyduğunu ve bu teslimat ile bu ilişkinin daha da perçinlendiğini ifade etti.

Tören sonunda günün anısına Iveco Araç genel müdürü Hakkı Işınak ve ağır vasıta satış müdürü Murat Uçaklı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korkmaz’a bir plaket teslim etti.