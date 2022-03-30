IVECO’dan ABC Lojistik’e 100 adet S WAY çekici

ABC Lojistik ile yapılan bu önemli anlaşma, kuvvetli bir rekabetin yaşandığı pazarda Iveco Türkiye’nin bu yıl gerçekleştirdiği en önemli anlaşmalardan biri. Bu anlaşma, şirketin ülkedeki büyüyen başarısını; hafif ve ağır araçlarda artan pazar payını yansıtıyor.

Zorlu bir ön seçim sürecinde güçlü rakipler arasından seçilen S WAY, 530 beygir gücünde Euro 6 E kriterlerine uygun FPT Endüstriyel yapımı bir motora sahip. Lojistik şirketinin seçiminde S WAY’in yüksek standarttaki özellikleri, performansı ve karşılaştırılan araçlara göre düşük yakıt tüketimi ve ürün ile ilgili geçmiş yıllardaki olumlu tecrübeleri etkili oldu.

1993 yılında faaliyetlerine başlayan ABC, kurulduğu günden itibaren sektöründe kalite, istikrar ve güvenin simgesi olmuştur. Sektöründe öncü kuruluşlarından olan ABC, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

ABC, merkez üssü stratejik konuma sahip Kayseri'de, 5.000 m² kapalı, 30.000 m² açık alan üzerine kurulu olup, operasyonlarının bir bölümünü buradan yönetmekte ve "Dünya'nın Her Noktasına" erişim sağlamaktadır. Dünyanın ve Türkiye'nin önemli ve saygın markalarına dünya standartlarında hizmetler sunan ABC, entegre lojistik ve depolama hizmetini ileri teknoloji ile bütünleşik olarak yürütmektedir.

ABC Logisik şu an Türkiye ve Avrupa çapında hizmet sunan, toplam 425 adet çekici filosuna ve 600 adet treylere sahiptir. 2021 yılında da 100 adetlik S WAY satın alan ABC araçlarla ilgili memnuniyetinden dolayı tekrar S WAY’i seçmeye karar vermiş olup 2022’de de 100 adetlik alım gerçekleştirmişlerdir.

Bu önemli anlaşma S WAY’in Şubat 2021’de pazara girişinin ardından kazandığı başarıyı yansıtıyor. Bu çekicilerin en önemli avantajı düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım giderinin yanı sıra yüksek verimlilik ve yüksek ikinci el değeri sunarak Toplam İşletme Maliyetinde belirgin bir düşüş sağlaması. Baştan aşağı yeniden tasarlanan kabin, ergonomi ve konforda yeni standartlar belirliyor. Ayrıca önceki modellere göre oldukça sessiz ve bu şekilde uzun yollarda oluşan yorgunluğu azaltıyor.

Törende bir konuşma yapan Iveco Araç genel müdürü Hakkı Işınak şunları söyledi;”Bu başarı, Iveco’nun büyük filo pazarına girme ve daha güçlü bir oyuncu olma stratejisi için de bir kilometre taşı. Bu amaçla şirket, marka değerini göstermek, hafif ve orta segmentte elde edilen nüfuzu ağır segmente ulaştırmak için girişken bir yaklaşım benimsedi”.

Törende konuşan ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen ise şunları söyledi “

ABC Logistik olarak filomuzu büyütürken her zaman Iveco yetkili satıcısı Gülsoylar gibi sektörün en iyileri ile çalıştık. Iveco markasının sunduğu yüksek teknolojiyle donatılmış araçların filomuza değer katacağına ve kusursuz hizmet kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaçlarımız doğrultusunda filo yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.”

Tören sonunda günün anısına Iveco Araç genel müdürü Hakkı Işınak ve ağır vasıta satış müdürü Murat Uçaklı ABC Logistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen’e bir plaket teslim etti.