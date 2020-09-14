IVECO yetkili servisinden servise gelen her araca kolonya

IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili satıcısı ve servisi IVECO Otomotiv pandemi sürecinde servise gelen araç sahiplerine jest olarak 1 şişe, 200ml kolonya hediye ediyor.

Servis müdürü Bahadır Yediok pandemi başlangıcından beri servislerinde hijyen kurallarına son derece dikkat edildiğini, istisnasız tüm çalışanların maske ile çalıştığını, gelen araçların direksiyon, kapı kulpları dezenfekte edildikden sonra servise alındıklarını ve yine bu şekilde müşterilere iade edildiğini belirtirken şirkete girişlerde hem çalışanların hem de müşterilerin ateşlerinin ölçüldüğünü de ifade etti.

Bahadır Yediok kolonya projesinin servise gelen araç sayısını artırmaktan ziyade sosyal amaçlı bir proje olduğunu ve bu konuda müşterilerden takdir gördüklerini de sözlerine ekledi. IVECO Otomotiv servisinde ayrıca maskesini yenilemek isteyen müşterilere ücretsiz maske de tedarik ediliyor.