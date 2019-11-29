IVECO, Yeni Çözümlerle Solutrans 2019’da

Lyon, 21 Kasım 2019

IVECO, gelecekteki yönetmeliklere daha da hazır. Marka, hem dizel hem de gazlı araçlarda hafiften ağıra gelecekti yönetmeliklere hazır tam bir ürün yelpazesi sunuyor.

Ürün geliştirmenin odağında sürücü var

Sürücü odaklı yaklaşım sayesinde Daily, sürüş deneyimi ve araçta yaşam konusunda yeni standartlar belirledi ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile otonom sürüşe bir adım daha yaklaştı.

Yollarda sürücünün güvenliği ve konforu, markanın önceliği. Daily, uyarlamalı hız programlayıcısı, sıra asistanı, proaktif şerit koruma asistanının yanı sıra Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS) ve City Brake PRO gibi güvenlik özellikleri barındırmakta. Bu unsurlar, gelecteki otonom sürüşün parçalarını oluşturuyor.

Hem Daily hem de IVECO S-WAY’de sürücüler Apple Car Play ya da Android Auto aracılığıyla telefonlarını kullanabiliyorlar.

Ağır işler için tasarlanan Stralis’de kabin, sürücünün beklentilerine göre tamamen yeniden tasarlandı ve yeni alanlar yaratıldı. Tüm detaylar en uygun çalışma koşullarını sağlamak için ele alındı.

Geniş ve donanımlı yaşam alanı, birçok saklama kompartımanı ve yüksek bir tavana sahip. Uyku alanı da kestirme ya da gece uykusu fark etmeksizin sürücünün konforunu en yüksek seviyeye çıkarmak için yeniden tasarlandı.

Daily’de olduğu gibi yeni bilgi-eğlence sistemi, sürücünün dijital yaşamını araca taşımasını sağlıyor ve Bluetooth aracılığıyla müzik, DAB radyo, ses tanıma, kamyonlar için özel olarak tasarlanmış bir navigasyon sistemi barındırmasının yanı sıra çeşitli donanım ve yazılım geliştirmeleri de içeriyor.

MY IVECO EASY WAY uygulaması sürücülerin aydınlatmadan havalandırmaya, pencerelerden kapı kilitlerine ve bilgi-eğlence sistemine kadar kabindeki tüm özellikleri uzaktan yönetmesine olanak tanıyor.

IVECO: Her zamankinden daha sürdürülebilir ve karbonsuz taşımacılık iş ortağı

IVECO, sürdürülebilir gelişmeyi daima çekirdek değerlerinden biri olarak gördü. Neredeyse 25 yıldır süren bu bağlılıkla marka, düşük salınımlı taşımacılık konusunda lider. Bugün Avrupa yollarında her 10 dizel olmayan araçtan 7’si IVECO.

2019, Avrupa Birliği’nin kamyonlardaki karbondioksit salınımını 10 yılda %30 azaltma hedefiyle IVECO’ya yeni bir meydan okuma imkânı sundu. Bu, IVECO’nun çeşitli stratejik girişimlerde bulunmasını sağladı: Nikola ile kurulan ortaklıkla pilli ve yakıt hücreli kamyonların yakın gelecekte pazara sunulması hedefleniyor.

Pil ve yakıt hücreli elektrikli araçların yanı sıra IVECO, CNG ve LNG konusundaki çalışmalarını da sürdürmekte. Marka, bugüne kadar 50,000 doğal gazlı motor ve 35,000 doğal gazlı araç üretti.

Avrupa’da doğal gazlı araç sektörünün büyümesinde Stralis NP460 gibi yüksek performanslı araçlar, 630’dan fazla yakıt istasyonu ve özellikle Almanya ile Polonya’nın bu konudaki destekleri etkili oldu.

2020’de doğal gazlı kamyonlara olan talep artmaya devam ederken 200 yeni yakıt istasyonu daha açılacak.

IVECO büyümeye devam eden gazlı araç sektörü için Solutrans’ta özellikle yakıt ve tehlikeli maddelerin taşınması amacıyla geliştirilen Stralis ADR çekiciyi, inşaat sektörü için geliştirilen X-WAY’in CNG’li versiyonu olan X-WAY NP’yi, ayrıca X-WAY CNG beton mikseri ile soğutmalı Eurocargo CNG’yi tüketicilerin beğenisine sundu.

IVECO Natural Power teknolojisi parçacık madde miktarını neredeyse sıfıra indirirken nitrooksit salınımını %90 azaltıyor ve biyometan sayesinde karbon ayak izini %95’e kadar düşürmüş oluyor. Ayrıca biyometanın üretim ve kullanımında da büyük artış beklenmekte.

Görüldüğü üzere; kişiselleştirme, yatırım getirisi ve sürdürülebilir taşımacılık IVECO için anahtar kelimeler. Ürün ve hizmetler git gide daha ergonomik, müşteri odaklı, rekabetçi ve çevreye duyarlı olmaya devam ederken son teknoloji ile geleceğe odaklı bir biçimde verimlileşmeye de devam edecek.