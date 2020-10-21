IVECO Vietnam’da Daily minibüsün üretimine başladı

IVECO, Asya’daki varlığını Daily Minibüsün Vietnam’daki lansmanıyla genişletti. IVECO, Daily Minibüsün demonte parçalarını montaj için Chu Lai Truong Hai Otomobil Endüstriyel Bölgesinde yer alan THACO fabrikasına gönderiyor ve montaj sonrasında araçlar THACO’nun Vietnam’daki dağıtım ağı aracılığıyla satılıyor.

Lansman etkinliğinde IVECO AMEA Marka Başkanı Koray Kurşunoğlu şunları söyledi: “Bugün, IVECO’nun Güneydoğu Asya’daki tarihi için önemli bir kilometre taşını simgeliyor. Vietnam, bölgedeki ticarî araçlar için kilit pazar ve IVECO’nun stratejik iş gelişimi için de oldukça önemli. Vietnam pazarındaki ana oyunculardan biri olan; endüstride, ticarî araçlar ve yolcu araçlarında; montaj, dağıtım, satış ve satış sonrası hizmetlerinde itibarı yüksek THACO’dan daha iyi bir ortağı hayal edemezdik. Bu güçlü, yüksek kaliteli, dayanıklı, teknoloji odaklı, konforlu; yerel ortağımızın montaj konusundaki uzmanlığından da yararlanarak ürettiğimiz Daily minibüsün, müşterilerimiz, işletmecilerimiz ve yolcular tarafından takdir toplayacağına eminim. Bu araç, daha geniş bir yelpazedeki IVECO ürünleri ve çözümleri için, bu ortaklığı birlikte ileriye taşıyacağımız bir temel sunuyor.”

THACO Başkan Yardımcısı Nguyen Quang Bao ise “2018’de THACO ve IVECO, IVECO Daily Minibüsün Vietnam’daki montajı ve dağıtımı için bir ortaklık anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmayı takiben THACO modern gövde hattına yatırım yaptı, ek olarak katı teknik gerekliliklerle, üretim süreçleriyle ve Avrupa kalite standartlarıyla uyumlu batırma tanklı elektrostatik boya hattı da kurdu. IVECO’nun liderlerine THACO ile kurdukları bu ortaklıktaki güvenleri için teşekkür etmek istiyoruz. IVECO’dan uzmanlar, pandemiye karşın aktif bir biçimde teknoloji transferini desteklemiş ve mühendis ile işçilere online eğitimler sunmuş, IVECO Daily Minibüs projesi bu sayede zamanında tamamlanmıştır.” dedi.

Tarz sahibi, yüksek değerli gelişmiş teknolojiler sunan Daily Minibüs, kentiçi yolcu, turizm ve öğrenci taşımacılığından özelleştirilmiş taşımacılık ihtiyaçlarına kadar gibi geniş bir yelpazede çözümler sunmak için geliştirildi.

Daily Minibüs, Avrupai tarzdaki tasarıma sahip, önden başlayan güçlü hatları gövde boyunca uyumlu bir biçimde uzanıyor aerodinamiği optimize ederek yolculuk sırasındaki sürtünmeyi azaltırken dengeyi arttırıyor.

Daily Minibüs Vietnam pazarına iki versiyon ile sürüldü:

6 Metre toplam uzunluğunda ve 3,300 mm dingil mesafesi ile sürücü ve 15 yolcu için konforlu bir ulaşım sağlayan Daily Minibüs.

7 Metre toplam uzunluğunda ve 3,950 mm dingil mesafesi ile 18 yolcu kapasiteli Daily Plus Minibüs.

Her iki versiyon da uygun ve konforlu koltuk yerleşimiyle geniş iç mekân ile bacak mesafesi sunuyor ve yolcuları rahat ettirmek için yüksek kaliteli materyaller barındırıyor.

Daily Plus, Vietnam’da yan sürgülü açılan kapı sunan ilk minibüs ve bu müşteriler için işletme maliyetlerini düşürüyor ve araca biniş inişlerde daha güvenli, ergonomik ve konforlu bir ortam sağlıyor.

Daily Minibüs, FPT Endüstriyel tarafından geliştirilen 3,500 devirde 146 beygir sağlayan son model F1C Dizel motorunu barındırıyor. Motor ve vites kutusu yalnız Vietnam standartlarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş ve işletme maliyeti bakımından mükemmel performans sunuyor.

Daily Minibüs tüm trafik ve yol koşullarında yumuşak bir sürüş için pnömatik süspansiyona sahip. Fren ânında tekerlerin kilitlenmesini engelleyen ABS (Anti-kilit Fren Sistemi), fren gücünü ön ve arka aks arasında bölüştürerek optimize eden ve yolcularla sürücü için en yüksek güvenliği sağlayan EBD (Elektronik Fren Gücü Dağıtımı) gibi sayısız güvenlik özelliği araca entegre edilmiş durumda.