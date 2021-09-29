IVECO ve SHELL, sıfır salınım panelinde yeni enerji geçişine çağrı yaptı

Açılış konuşmasında IVECO Kamyon Bölümü Başkanı Luca Sra, IVECO’nun 2040’a kadar fosil yakıtları tamamen bırakacağının ve AB’nin karbon nötr olma hedefinin 10 yıl içinde gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

IVECO ve Shell, “Sıfır Salınıma Doğru – Sürdürülebilir ağır taşımacılığa giden yol” başlığı altında sektör uzmanları ve düşünce liderlerinin yer aldığı ortak bir panel düzenledi. Panel, IVECO LIVE Kanalında canlı yayınlandı ve hâlen aynı platformdan izlenebiliyor.

Her iki şirket de karayolu taşımacılığını karbonsuzlaştırma ve daha temiz bir gelecek konusunda enerji endüstrisi, araç üreticileri, müşteriler ve çeşitli kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapıyorlar.

Bu etkinlikte uzmanlar taşımacılık sektörünün karbonsuzlaşması için en iyi yolu masaya yatırdılar: Panel katılımcıları, temiz enerji kaynaklarının daha geniş adaptasyonu ile LNG ve Bio-LNG’nin; araç verimliliği, hidrojen ve elektrikli çekiş gibi gelişmeler bağlamında oynayacağı role odaklandı.

Etkinlik, Deloitte’ten Tarek Helmi’nin sektördeki eğilimlere genel bir bakış sunmasıyla başladı. Ardından Luca Sra ve Patrick Carré, IVECO ve Shell’in enerji geçişine dair yol haritalarını paylaştılar.

Luca Sra, açıklamasında hava kalitesi ve iklim değişikliği meselelerini ciddiye aldıklarını ve bu nedenle 2040 yılına kadar fosil yakıt kullanımını tamamen bırakma hedeflerine bağlı olduklarını belirtti. Sektörün karbonsuzlaşmasının yalnız gerekli değil, aynı zamanda mümkün de olduğunun altını çizen Sra, paydaşların güçlerini birleştirerek teknolojinin gelişimi ve Bio-Metan ile ağır taşımacılık sektöründe karbondioksit salınımlarını azaltma hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

Panelde düşük salınımlı araçlar için düzenli olarak talebin arttığı, 2015’te niş bir ürün olan LNG’li kamyonların bugün %4’lük paya eriştiği, LNG ve Bio-LNG’nin faydalarına değinilirken Bio-Metanın da AB içerisindeki gaz kullanımında %17’lik bir paya ulaştığı ve bunun önümüzdeki yıllarda artmasının beklendiği belirtildi.

Gazla çalışan kamyonların; yasal, ekonomik ve teknolojik açılardan tartışılmasının ardından, farklı alanlardaki şirketlerin iş birliklerinin öneminin vurgulanması ve LNG ile Bio-LNG’nin sürdürülebilirlik yolunda teşvik edilmesi çağrısı ile panel son buldu.