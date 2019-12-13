IVECO ve Nikola, yeni Nikola TRE’yi tanıttı

Torino, 3 Aralık 2019

IVECO ve Nikola aralarındaki ortaklığın ilk sonucu olan Nikola TRE’nin prototipini görücüye çıkardı.

Araç, Madrid’de üretilen IVECO Stralis ağır kamyon üzerine geliştirildi. Nikola TRE, Nikola’nın gelişmiş elektrik teknolojisini ve yeni nesil patentli bilgi-eğlence sistemini barındırıyor.

Nikola’nın IVECO Stralis üzerindeki tasarım entegrasyon çalışması Nikola ve merkezi Monclaieri, Torino’da yer alan Italdesign ortaklığıyla yürütüldü. Tasarım entegrasyonu şirketler arasında 2018’e kadar giden ortaklığın bir sonucu ve bu ortaklığın ilk çıktısı da Scottsdale, Arizona, ABD’de Nisan 2019’da gerçekleşen NIKOLA World Event’te NIKOLA TRE’nin ilk prototipinin görücüye çıkması olmuştu.

IVECO Ticarî ve Özel Araçlar Başkanı Gerrit Marx şunları söyledi: “IVECO Stralis, IVECO’nun müşteriyi odağına koyan konseptini barındıran ve hâlihazırda pazarda sahip olduğu ivme ve başarısıyla öne çıkan bir ürün. Nikola TRE’nin temelini oluşturan bu ürün, sıfır salınımlı kamyonculuğa doğru yeni bir yolcuğun başlangıcı olup taşımacılık sektörünü değiştirmemizde ihtiyaç duyduğumuz platformu sağlayacak”.

Pilli elektrikli Nikola TRE: Sıfır salınımlı bölgesel taşımacılık

Etkinlikte sergilenen Nikola TRE 4x2 çekici prototipi, bölgesel görevlerde 400 kilometreye kadar menzil ve dizel eşdeğerine denk ya da daha iyi dinamik performans sunuyor.

Araç, toplam kapasitesi 720 kWs’ye ulaşabilen modüler bir pil sistemi sunarak müşterilerin farklı görevlerine göre konfigüre edilebiliyor. Elektrik güç aktarma organları sürekli olarak 480 kW güç çıkışı sağlıyor ve 1,800 Nm torka ulaşabiliyor.

Nikola TRE aynı zamanda şehiriçi dağıtım ve belediye görevleri için ağırlığı 18 ilâ 26 ton arasında değişen 2 ve 3 akslı rijit versiyonlara da sahip olacak.

Yeni nesil tescilli bilgi-eğlence ve navigasyon sistemi

Nikola TRE, Nikola’nın tescilli işletim sistemi üzerine kurulu, bilgi-eğlence, navigasyon ve aracın özelliklerinin kontrolünü bir araya getiren yeni bilgi-eğlence sistemini barındırıyor. Sistemin özellikleri arasında klima kontrolü, ayna ayarlaması, süspansiyon yükseklik ayarlaması, 360 derece kamera sistemi, navigasyon, bluetooth ses sistemi, gelişmiş araç ayarları ve yönetici araç tanılama özellikleri bulunuyor.

Araç, bluetooth’un düşük enerji teknolojisinden faydalanmasıyla araç ve müşterinin mobil cihazı arasında güvenli bir bağlantı kurarak gerçek anlamda eller serbest bir medya deneyimi sunuyor. Bu, aynı zamanda akıllı anahtarsız sistemle sürücünün araca yaklaştığında kilidin açılmasını da mümkün kılıyor. Sistem, sürüş yüksekliği, araç içi sıcaklık gibi ayarları sürücünün tercihine göre ayarlayabiliyor.

Yakıt hücreli elektrikli ağır kamyona giden köprü

IVECO, FPT Endüstriyel ve Nikola, Avrupa pazarı için geliştirdikleri elektrikli araçlarında endüstri için eşsiz olan modüler bir yaklaşım benimsediler. Nikola’nın yakıt hücresi, elektrik pilinin tasarımı için başlangıç noktası; böylece Nikola TRE Pilli Elektrikli Araç (BEV), yakıt hücresi teknolojisine çevrilebilecek. Bu yaklaşımla ortaklar BEV ve Yakıt Hücreli Elektrikli Aracı (FCEV) önümüzdeki birkaç yılda piyasaya sunarak uzun vadede iki teknolojiyi de pazara getirmiş olacaklar.

Bu yaklaşım, ortakların Nikola TRE’yi IAA 2020 ticarî araç fuarında ve Nikola World 2020’de pazara sunması ve müşterilere ilk teslimlerin 2021’de gerçekleştirilmesi, FCEV’in de 2023’de müşterilerle buluşmasını sağlayacak.