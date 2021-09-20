IVECO ve Nikola elektrikli ağır kamyonlar için ortak üretim tesisini Ulm, Almanya’da hayata geçirdi





Ulm, IVECO ve Nikola işbirliği ile lansmanı gerçekleşen ve yıl sonunda üretime geçmesi beklenen Nikola Tre elektrikli çekicinin, Ulm, Almanya’daki üretim tesisiyle heyecan verici yeni bir sayfa açılıyor.

Bir CNH Endüstriyel (NYSE: CNHI / MI: CNHI) markası olan IVECO ve Nikola Şirketi (NASDAQ: NKLA) tarafından bu kilometre taşına söz verildiği gibi rekor hızda erişildi. Burada üretilecek ilk Nikola Tre modelleri 2022’de ABD’deki seçili müşterilere teslim edilecek. Pilli elektrikli modelin üretimine ek olarak Nikola Tre’nin hidrojen yakıt hücreli çekici prototipi de etkinlikte sergilendi. Bu model, Ulm’da 2023 sonunda üretime geçecek.

Ulm’deki üretim tesisi açılış etkinliği Covid-19 standartlarında ulusal ve uluslararası paydaşlar ile medyadan 100 civarında kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte CNH Endüstriyel Ticarî ve Özel Araçlar başkanı ve IVECO Grubunun yöneticisi olan Gerrit Marx, Nikola’nın CEO’su Mark Russell, Baden-Württemberg Eyaleti Ulaşım Bakanı Winfried Herrmann, Ulm kentinin İlk Belediye Başkanı Martin Bendel ve İtalya Stuttgart konsolosu Massimiliano Lagi hazır bulundu.

Gerrit Marx, yaptığı açılış konuşmasında ortaklıklarını açıkladıkları Eylül 2019’dan beri endüstride ve pandemi nedeniyle küresel bağlamda karşılaştıkları güçlüklere karşın yoğun çalışma ile orijinal planlara uygun bir şekilde işi tamamladıklarının altını çizerken IVECO’nun kanıtlanmış uzmanlığı sayesinde Nikola’nın teknolojisini geliştirebileceği bir platform sağladığını belirti ve şimdiki odaklarının iklim dostu uzun ve kısa mesafe ağır taşımacılıkta başarıya ulaşarak liderliği almak olduğunu söyledi.

25 Bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 50 bin metrekarelik alanda yer alan Ulm’daki üretim tesisi, elektrikli araçlar için nihaî montaj noktası olma özelliğini barındırıyor. IVECO ve Nikola’nın ortak yatırımını temsil eden bu üretim programı 160 tedarikçiyi içeriyor. Üretim hattının şu anda yılda bin araç üretebilecek kapasitede olduğu belirtilirken ileriki yıllarda bu kapasitenin yükselmesi bekleniyor. Tesis, Global Üretim programının standartlarına göre işleyecek; sıfır atık, sıfır kaza, sıfır hata ve sıfır stok. Tamamen dijital tesis yönetimi de %100 takip edilebilirlik ve kâğıtsız operasyon sağlayacak.

Nikola CEO’su Mark Russell ise konuşmasında bu yeni ve güzel tesisi hayata geçirdikleri için IVECO ve Nikola çalışanlarına şükranlarını belirtti ve bu günün sıfır salınımlı taşımacılıkta küresel lider olma vizyon ve stratejisine sahip Nikola’nın tarihindeki önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Güvenli, güvenilir, yüksek performanslı bir sıfır salınımlı taşımacılık çözümü olarak tasarlanan Nikola Tre, sektöre değişim getiriyor. IVECO S-WAY platformunu temel alan araçta FPT Endüstriyelle birlikte üretilen elektrikli aks ve Bosch tarafından sağlanan yakıt hücresi teknolojisi ile çeşitli anahtar parçalar yer alıyor. Takımlar, birlikte hem yakıt hücresi hem de pilli tahrik teknolojisine uygun modüler bir platform tasarladılar. İlk etapta pilli versiyonun piyasaya sürülmesinin ileride menzil arttırıcı bir teknoloji olan yakıt hücresine geçmeden önce platformun olgunlaşmasını sağlayacağı düşünülüyor.

IVECO Nikola elektrikli çekiciler ABD dışında tüm dünyada IVECO bayi teşkilatı tarafından satılacak.