IVECO ve NİKOLA Arasında Elektriklendiren Ortaklık
Dünyadaki en yenilikçi iki şirket büyük bir zorluk karşısında güçlerini birleştirdiklerinde ne olduğunu keşfedin. IVECO ve Nikola arasındaki ortaklığın nihaî amacı sıfır salınımlı bir ağır kamyon ürün grubu geliştirip üretmek. Belirgin ölçüde düşen karbon ayak izi, net bir çevresel fayda sağlayarak daha temiz, daha yeşil bir gelecek hedefine katkı sağlıyor. Bu son bölümde sahne arkasına geçerek takımlarla birlikte bir vizyonu gerçeğe dönüştürme çalışmalarını izliyoruz: cnhindustrial.com/AnElectrifyingPartnership
CNH Endüstriyel’in (NYSE:CNHI / MI:CNHI) ticarî araç ve güç aktarma organı markaları IVECO ve FPT Endüstriyel, Nikola ile ortaklıklarına 2019 sonunda Kuzey Amerika ve Avrupa’da sıfır salınımlı, hem pil hem de hidrojen yakıt hücresi ile çalışan ağır kamyon geliştirmek ve üretmek için başladılar. Birbirlerinin deneyimlerini ve teknolojik bilgilerini avantaja çevirerek hızlı bir biçimde çizim tahtasından deneme aşamaları ile prototiplere geçtiler.
Film, Nikola Tre pilli elektrikli (BEV) prototipinin CNH Endüstriyel ve Nikola’nın Avrupa için ortak üretim merkezi olan IVECO’nun Ulm, Almanya’daki tesisinde başlıyor. Gemi ile Baltimore’a ulaşan kamyon, ABD boyunca orijinal ve yenilikçi tasarımı için övgüler toplayarak Phoenix, Arizona’daki Nikola genel merkezine ulaşıyor ve burada onay süreci için aracın güç aktarma performansı ve dayanıklılığı artan zorluklarda bir dizi teste tabi tutuluyor. Film, ilk defa Amerikan topraklarına varan bu prototip hakkında IVECO Mühendislik, Ağır ve Orta Kamyon Bölümünün başkan yardımcısı Pablo Cebrian Robles ile yapılan röportaja ve Nikola takımının yorumlarına yer veriyor.
CNH Endüstriyel ve Nikola’nın sıfır salınımlı taşımacılık için kurdukları ortaklık hakkında daha fazla bilgi için cnhindustrial.com/AnElectrifyingPartnership adresini ziyaret edebilirsiniz.