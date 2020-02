IVECO Türkiye, yeni ürün gamını Antalya’daki etkinlikte tanıttı

IVECO Türkiye, Antalya Belek’te düzenlediği basın toplantısıyla uzun yol taşımacılığı için tasarlanan yeni IVECO S – WAY’i ve hafif ve orta segmentte yeni standartları belirleyen yeni Daily’yi tanıttı.

Etkinlikte IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak şunları söyledi; “Bugün sizlere hafif, orta ve ağır segmentteki ürünlerimizdeki büyük değişikliği sunuyoruz. Ağır sınıf IVECO WAY serisi, Stralis’in ve Trakker’ın yerini alıyor. IVECO WAY serisi son teknoloji özellikleriyle gelecek on yılın kamyonu. Öte yandan amiral gemisi modelimiz Daily’nin hafif ve orta segmentteki versiyonları yenilendi ve son derece kişiselleştirilmiş, müşterinin kullanımına göre şekillendirilmiş, taşımacılık gereklerini karşılayacak bütüncül bir çözüm sunan hizmetlerle geliyor. Ürün gamımızdaki bu büyük değişim ile Bizi Kimse Durduramaz” diyoruz.

IVECO Türkiye pazarlama ve ürün geliştirme genel müdür yardımcısı Tansu Giz ise konuşmasında; “Yeni IVECO WAY serisi, müşterilere ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir, dolayısıyla ürünün çevresindeki hizmetlerin üründen daha önemli olduğu bütünleşik bir taşımacılık çözümüne evirilmeyi simgeliyor. Diğer yandan Yeni Daily, sürücünün artan miktarda çoklu görev gerektiren işine odaklanmasını sağlayan ve güvenliği artıran kapsamlı İleri Sürücü Yardımcı Sistemleri barındırıyor. Yeni Daily, kabinde yaşam ve sürüş deneyimi konusunda yeni standartlar belirlerken otonom sürüş ve gelişmiş güvenlik özellikleri konusunda önemli adımlar atıyor” dedi.

IVECO S – WAY: Gelecek on yılın IVECO ağır kamyonu

IVECO S – WAY, önceki nesillerin tüm gelişmelerinin üzerine sürücü ve araç sahibinin ihtiyaçlarına yönelik tamamen baştan tasarlanan yeni bir kabin ekliyor. Sıkı rekabetin yaşandığı lojistik sektöründe operatörler, araçlarında, yüksek çalışma süresine, verimliliğe ve üretkenliğe ihtiyaç duyuyorlar. Yeni IVECO S – WAY bu ihtiyacı sürücü odaklı, sürdürülebilir ve “Toplam Sahip Olma Maliyeti”ni azaltmaya yönelik özellik ve hizmetler barındıran bütüncül bir paket ile karşılıyor. Bir üründen fazlası: Aracın tüm yaşam döngüsünü kapsayan ve IVECO’nun müşterilerinin, kendi müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan bir iş modeli sunuyor.

Mükemmel sürüş ortamı

Yeni kabinin tasarımı, ideal sürüş pozisyonu ile başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirildi. Ayarlanabilir koltuğun bazası alçaltılıp minderin kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi artırılarak sürücüye konforlu bir pozisyon ve ideal görüş alanı sağlandı. Direksiyonun alt kısmı düz tutularak sürücülere daha fazla alan bırakıldı ve konfor artırıldı.

Kontrollerin ergonomik yerleşimiyle tüm ana özellikler sürücünün kolayca erişebileceği noktalara yerleştirildi ve aracın daha konforlu ve verimli yönetimi sağlandı.

22 buton barındıran çok fonksiyonlu direksiyon, “Yardımcı Sürüş Sistemleri” dahil olmak üzere tüm gerekli özellikleri sürücünün parmaklarının altına koyuyor. Bu, sürücünün dikkatinin dağılmasını ve ellerini direksiyondan kaldırma ihtiyacını engelleyerek güvenlik ve konforu artırıyor.

Ön konsol ve merkez, konfor ve verimliliği artırmak üzere baştan tasarlandı ve yeni yerleşim biçimi fonksiyonelliği maksimum düzeye taşıdı. 7 İnç dokunmatik ekran, son teknoloji bilgi – eğlence sistemine erişimi sağlıyor ve sürücünün dijital hayatını Apple Car Play ile telefonunu eşleyerek araca getirmesine olanak veriyor. Ek olarak eller – serbest ve müzik yayını için Bluetooth, DAB radyo, ses tanıma, kamyon navigasyon sistemi ve de çeşitli donanım ile siber güvenlik de dâhil olmak üzere yazılım geliştirmeleri bulunuyor. Sürücü 7/24 Servis ve Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı Değerlendirme sistemine de erişebiliyor.

Merkezde yer alan çok sayıda buton, olası kombinasyonları artırırken aracın gövdesi veya treyleri kontrol etmek üzere fazladan boş butonlar bırakıyor.

Yeni Dur/Kalk butonu ve tümleşik uzaktan kontrollü elektronik anahtar yeri ön panelde DNR (otomatik vites kontrolleri) alanının yanına uygun bir şekilde konumlandırıldı.

Geniş, iyi donanımlı yaşam alanı

Yeni kabin konsepti hareket kolaylığı için oldukça boş alan bırakan geniş bir yaşam ortamı yaratıyor.

Yeniden tasarlanan tavan, alt tünel ve şekillendirilmiş üst raf, kabinin ortasında 2,15 metrelik konforlu bir ayakta durma alanı sunarken üst yatay kullanılabilir alan ise önceki modele kıyasla 35 santim daha geniş ve üst yatak ile bölmelere daha kolay erişmeyi sağlıyor.

Merkezde sürücü ve yolcunun konforu için kullanışlı özellikler yer alıyor: Hepsi gece kullanımı için arkadan ışıklandırılmış şişe ve bardak tutacaklı raf, USB ve 12V soketleri ve yeni A4 dosyası konulabilen belgelik. Ön konsolda yolcu koltuğunun önünde yer alan katlanan masa yemek ya da masa başı işler için konforlu ve ergonomik.

Hacmi yüksek bölmeler kabine uygun bir şekilde yerleştirilmiş, sürücünün tüm saklama ihtiyacını karşılayacak düzeyde ve hepsi kolayca erişilebilir. Yan kapıdaki açık eldiven bölmesi aynı zamanda 1,5 litrelik şişe tutacağına da sahip. Yeniden tasarlanan üst raf 250 litrelik bir saklama kapasitesi sunuyor. Bunların yanı sıra hem sürücü hem de yolcu tarafında yer alan saklama kutuları toplam 375 litrelik bir kapasiteye erişebiliyor.

Yemek ve içecekler için buzdolabı ve soğuk tutma kutuları seçenekleri çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Buzdolabının tepesindeki göz kapağı sürücünün içecek için buzdolabının kapağını tamamen açmadan içeceğini almasına olanak tanıyor.

IVECO, iç mekân aydınlatma sisteminde her türlü koşulda görsel konforu artırmak, doğru kalite ve parlaklığı, yerinde ve ihtiyaç duyulduğunda sağlamak, her türlü kullanımda kabini mükemmel bir şekilde aydınlatmak için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Yeni tamamen LED ayarlanabilir tavan ışıkları gece sürüşü veya ortam aydınlatması için ihtiyaç duyulan biçimde arka aydınlatma sağlıyor.

Tamamen LED iki okuma ışığı sürücü ve yardımcısı için yeterli aydınlatma sağlıyor. Ek olarak uygunca konumlandırılmış bağımsız butonlar ve döner kontrol butonu sürücünün üzerinde yer alan rafta ve tüm aydınlatma sistemini kontrol ediyor. Geceleyin, akıllı aydınlatma için kapı engelleyici, kapı açıldığında tüm ışıkların birden yanmasına engel oluyor.

Yüksek konforlu uyku alanı

Yeni IVECO S – WAY’in kabini, dinlenme veya gece uykusu sırasında sürücü konforunu maksimize etmek için tasarlandı. Gece alanının T şekilli alt ranza ile simetrik yerleşimi, cep bölmeleri, ranzanın iki ucunda yer alan USB girişleri sürücünün istediği tarafta yatmasına olanak veriyor. Yatak modülü arka duvarın merkezine konumlandırılmış ve ihtiyaç duyulabilecek -ısıtma, aydınlatma, radyo, kapı kilidi gibi- kontrollere kolayca erişilebilen bir yerde.

Tek parçalık alt ranza yatağı 14 santim kalınlığında 2 farklı konfor seviyesine sahip bir şilte barındırıyor. Üst ranzada ise farklı ihtiyaçlara göre iki çözüm mevcut: 8 Santim kalınlığında şilte ile katlanabilir ve bavul alanı olarak kullanılabilen 60 santim genişliğinde Akıllı Ranza veya 10 santim kalınlığında şilte ve merdiveniyle 70 santim genişliğinde Konforlu Ranza.

Gece güvenlik kilitleri olası dışarıdan girmelere karşı her iki kapıyı da koruyor.

Her zaman mükemmel iç iklimlendirme oluşturan klima sistemi, tümleşik park soğutucusu ve ısıtma sistemleri her türlü hava koşulunda, seyir halinde veya dururken ideal iç iklimlendirmeyi sağlıyor.

Yakıt verimliliğini artırmak için tasarlandı

Kabinin dış kısmının her detayı hava direncini minimize etmek için incelikle tasarlandı. Yeni çatı mükemmel bir biçimde aracın ön bitişine eklemlendi ve düz bir yüzey yaratarak sürtünmeyi minimize etti. Ön cama erişimi kolaylaştıran katlanabilir ön merdiven kullanılmazken tamamen kayboluyor. Yüksek yarıçaplı köşelere ve yan bitişlere sahip ön ızgara, tümleşik kafa lambaları, tümleşik yansıtıcılı yeni tampon tasarımı, teker kemerleriyle birlikte hava akışını optimize eden akan hatlar yaratıyor ve araca kendine özgü bir ifade veriyor.

Aracın aerodinamik performansı boşlukları kapayan ek özelliklerle daha da geliştirildi. Bu, optimize aerodinamik kiti ile çekici ve yarı – treyler arasındaki boşluğu kapatmak için kauçuk uzatmalı etekleri içeriyor.

Kapı, yeni tasarımıyla ikinci basamağa kadar iniyor ve kabinin yanlarında yumuşak bir yüzey yaratarak hızın yarattığı türbülansı azaltıyor.

Yeni tasarım unsurları bir arada üstün aerodinamik performansa erişirken ürün ailesinin ayırıcı özelliği olan sıra dışı yakıt tasarrufunun üzerine belirgin miktarda ek yakıt tasarrufu sağlıyor.

“Toplam Sahip Olma Maliyeti”ni kısmak için tasarlandı

IVECO S – WAY’in kabininin yeni tasarımında maliyeti azaltmak için tek parça tampon yerine yalnızca etkilenen parçanın değişmesini sağlayan çok – parçalı tampon gibi çeşitli özelliklerle her tasarruf fırsatı değerlendirildi. IVECO verilerine göre bu, özellikle filolarda meydana gelen ufak çaplı kazalarda belirgin ölçüde daha düşük tamir masrafı sağlayacak.

Belirgin ek tasarruf ise tümleşik park soğutucusundan geliyor: Yalnız bayi tarafından takılan alternatif kitten daha verimli olmasıyla değil, aynı zamanda aracın aerodinamik performansı üzerinde hiç etkisi olmamasıyla da tasarruf sağlıyor.

Sürücü güvenliği için tasarlandı

IVECO S – WAY’in geliştirilme sürecinde ana odak sürücüydü; kabin ECE R29.03 kabin çarpışma standartları ile uyumlu mekanik direnç ile yüksek pasif güvenliğe sahip. Ek olarak ön aksa yapılan ince ayarla fren mesafesi %15 kısaltılarak genel güvenlik geliştirildi.

Yeni tasarım aynı zamanda sürücü için tek parça yan camlar ve dikiz aynalarıyla geliştirilmiş doğrudan görüş sağlıyor. Ek olarak IVECO S – WAY sınıfı tam LED farlara sahip, bu farlar daha uzağı aydınlatan keskin huzmeleri ile görüşü ve engel algılamayı %15 artırarak düşük ışık koşullarında güvenliği daha da yükseltiyor.

Ek olarak IVECO S – WAY İleri Sürücü Destek Sistemleri dizisi ile sürücüye aracı verimli ve güvenli bir biçimde yönetmesini sağlayarak yol yorgunluğunu azaltıyor.

Kabin aynı zamanda güvenlik konusunda da yeni tasarıma sahip: Yeni kapının tasarımı son basamağa kadar iniyor ve kabinin içinde ek mekanik kapı kilidi barındırıyor.

Sürücü odaklı yeni kabin tasarımı birinci sınıf yaşam ve çalışma koşullarını; geniş ortam, sıra dışı sürüş ergonomisi, iyi planlanmış; fonksiyonellik ve konforu bir araya getiren yerleşimi ile sağlıyor. Tasarım aynı zamanda güçlendirilmiş yapısıyla (ECE R29.03 kabin çarpışma uyumlu) sürücü güvenliğini sağlarken, her koşulda daha iyi görüş ortaya koyuyor.

Kabin baştan tasarlanırken IVECO, müşterinin karlılığını artırmak adına maliyet azaltıcı ve üretkenlik artırıcı her fırsatı kullandı. Yeni tasarım aerodinamik performansı optimize ediyor ve halihazırda mükemmel olan yakıt verimliliğini %4’e kadar yükseltiyor. Toplam Sahip Olma Maliyetine etki eden tasarım unsurları ise tamir maliyetlerini dramatik olarak azaltan çok – parçalı tampon gibi yalnız etkilenen parçanın değişmesini sağlayan özellikler.

IVECO S – WAY: Sürdürülebilir kamyon

Yeni IVECO S – WAY, markanın ağır segmentinin sıra dışı sürdürülebilirlik performansının üzerine inşa edildi ve partikül madde, nitrooksit ve karbondioksit salınımlarında daha da ileri bir düşüş sağladı. Mirasına uygun olarak düşük Toplam Sahip Olma Maliyetiyle düşük salınımı bir araya getirdi. Bu, seçkin HI-SCR son-işlem sistemi ve gelişmiş motor teknolojisi ile, Hi – Tronix vitesin sıra dışı yakıt tasarrufu ile mümkün oldu.

Yeşil bir filo işletmek isteyen lojistik operatörleri için IVECO S – WAY Natural Power 460 beygir gücüyle 1.600 kilometreye kadar menzil sunan tek LNG kamyon olma özelliğini sürdürüyor. Bu araçla doğal gazın tüm avantajlarından yararlanırken şimdilik mevcut tek alternatif olan dizel araçlara kıyasla %99 daha az partikül madde, %90 daha az nitrooksit ve biyometan ile %95 daha az, yani neredeyse sıfır karbondioksit salınımı gerçekleşmiş olacak.

IVECO WAY Sınıfı: “Müşteri odaklı” yol

IVECO WAY sınıfı, yeni adıyla markanın bağlanabilirlik olanaklarını tamamen kullanmasını simgeliyor; müşterinin her adımını, aracın yaşam döngüsü boyunca ve ötesinde destekleyecek yeni bir ‘müşteri odaklı’ yol. Müşteri odağı sürücüye de etki ederek araçtaki yaşam kalitesini yükseltiyor. Aracın kârlılığını garantilemek adına yeni bir operasyon ve birlikte çalışma yolu sunarken, bunu da “IVECO. DRIVE THE NEW WAY.” sloganı ile ifade ediyor.

Yeni IVECO WAY sınıfı, IVECO S – WAY’in öncüllerinden gelen yenilikçiliğin zirve noktası; %11 yakıt tasarrufu, sektördeki ilk gerçek gazlı uzun menzil çözüm ve hafif off-road görevler için X – WAY ailesi. Taşımacılık sektörünü etkisi altına alan eğilimleri takip eden bir araç; araç ve hizmetler arasındaki ayrımın azaltılması, gelişmiş bağlanabilirlik, yetenekli profesyonel sürücüleri etkileme ve sürdürülebilirlik konusundaki artan talepleri karşılama.

YENİ DAILY…

Yeni Daily: “İşe bakış açınızı değiştirecek” ticari araç

​​​​​​​Yeni Daily kabinde yaşam ve sürüş deneyimi konularında yeni standartlar belirledi ve otonom sürüş ile ileri güvenlik özelliklerine yönelik önemli adımlar attı.

Bugün Yeni Daily, öncüllerinin performans, sürdürülebilirlik, yakıt verimliliği ve düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti gibi müşterilerinin kârlılığını artıran özelliklerinin üzerine inşa edildi. Kapsamlı İleri Sürücü Destek Sistemleri ile gelişmiş güvenlik özellikleri barındıran araç, sınıfındaki en iyi kabinde yaşam ve sürüş deneyimini sunuyor.



Destekli sürüş ve ileri güvenlik ile teknoloji, sürücünün hizmetinde



Yeni Daily sunduğu kapsamlı İleri Sürücü Destek Sistemleri ile sürücünün artan miktarda çoklu görev gerektiren işine odaklanmasını sağlıyor ve güvenliği artırıyor. Bu özellikler geliştirilirken IVECO özel olarak sürücülere kent içi görevlerde yardımcı olmaya odaklandı.

İleri Acil Frenleme Sistemi ve City Brake PRO 50 KM/S altındaki hızlarda çarpışmayı engelliyor ve daha yüksek hızlarda da çarpışmanın etkisini azaltıyor. Otonom olarak potansiyel çarpışmayı öngören sistem, sürücü müdahale etmediği takdirde devreye girerek sürücünün güvenliğini sağlıyor. Yeni Daily, City Brake PRO ile bir adım daha ileri giderek 5 KM/S altındaki hızlarda da kazaları engelliyor. Yeni Daily aynı zamanda sürücünün stres seviyesini düşürecek teknolojiler de kullanıyor. Ağır trafiğin yaşandığı kentsel görevlerde Trafik Kuyruk Yardımı öndeki aracı takip ederken yavaş ilerleyen trafikte dur – kalk stresini ortadan kaldırıyor. Yeni Daily, Trafik Kuyruk Yardımı ile City Brake Pro özelliklerini barındıran ilk 7.2 tonluk araç.



Dahası, Ayarlanabilir Hız Sabitleyici, Trafik Kuyruk Yardımı ile birlikte ayarlanan hız ve öndeki araçla güvenlik mesafesini koruyor, Proaktif Şeritte Kalma Desteği de aktif direksiyon desteğiyle aracın istem dışı olarak şeritten çıkmasını engelliyor.



Güçlü yan rüzgârlar durumunda Yandan Esen Rüzgâr Desteği, aracın şeritten çıkmamasına yardımcı olur.



Yeni Daily, Elektrikli Park Freniyle araç park ettiğinde aktive olarak ve sürücü yola çıkmaya hazır olduğunda deaktive olarak yorgunluğu azaltırken üretkenliği artırıyor. Paket teslimatları gibi kent içi çok duraklı görevlerde söz konusu özellik koldaki tekrarlayan hareketlerin yarattığı rahatsızlığı azaltıyor ve ayda 5 saate kadar zaman kazandırdığı tahmin ediliyor, sürücünün üretkenliği de artmış oluyor. Bu özellikle, el freni ortadan kalktığından sürücü kabininde daha fazla boş alan yaratılmış oluyor.

Yeni LED ışıklar çok daha keskin huzmesiyle ışığı daha öteye götürüyor, görüşü ve engel algısını %15 oranında artırarak düşük ışıklı ortamlarda güvenliği daha da yükseltiyor.

Şehir Modu direksiyonu yumuşatarak tekerleği çevirmek için %70’e kadar daha az güç gerektiriyor ve şehir sokaklarında manevra yapmayı kolaylaştırıyor.



Yeni Daily aynı zamanda zorlu sürüş koşullarında; yokuş aşağı yavaşça ve güvenli bir biçimde inmeye yardımcı olan Yokuştan İniş Kontrolü ve kum, çamur ya da kar gibi kaygan zeminlerde sağlam bir tutuş sağlayan Traction Plus gibi özelliklerle sürücüye yardımcı oluyor.





Yeni Daily her görevde en yüksek performans ve verimliliği sunuyor

Yeni Daily, kazandığı üne sadık kapsamlı ürün gamıyla: Sınıfında her görevde en iyi performansı sunmak üzere optimize edilmiş iki motor sunan tek araç.

2,3 litrelik F1A motoru şimdi hem hafif hem de ağır homologasyonda 116 beygirden 156 beygire değişen güçlerde mevcut.

3 litrelik heavy – duty F1C motoru 160 ilâ 210 beygir arasında değişen üç farklı güç oranı sunmakta, motorun, sıkıştırılmış doğal gazla çalışan Natural Power versiyonu da mevcut.

Yeni Daily, bir kere daha sürdürülebilirlikte Euro 6D/Temp (WLTP & RDE) ve Euro VI D salınım standartlarıyla uyumlu olan sınıfındaki ilk araç olarak başı çekiyor.



Kent içi görevlerde %10’a kadar yakıt tasarrufu ve %10’a kadar daha az bakım masrafı

Yeni Daily, çeşitli özelliklerinin getirdiği yakıt ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Bu özellikler arasında 2,3 litrelik F1A motoru barındıran, Daily Hi – Matic de dahil, tüm modellerde yer alan Dur Kalk sistemi ve yalnız geçici koşullarda daha duyarlı değil, aynı zamanda daha da verimli olan yeni Elektronik Kontrollü Değişken Geometrili Türbin var. Ek olarak Daily için özel olarak tasarlanan özel A Sınıfı Süper Eko lastikler ve yakıt tasarrufuna daha da katkı sağlamak için yeni 220A (12V) alternatör bulunmakta.

Bu özellikler Yeni Daily’de tanıtılan teknik gelişmelerle bir araya geldiğinde %10’a varan yakıt tasarrufu sağlamakta. Yeni Daily aynı zamanda gerçek zamanlı olarak lastik basıncını takip edip optimal seviyede tutarak yakıt tasarrufunu ve güvenliği geliştiren yeni Lastik Basıncı İzleme Sistemine sahip. Sınıfında hem tekli hem de çiftli teker modelleri için bunu sunan tek araç.

Yeni Daily, bakım masrafları tasarrufunda da öne çıkıyor, ürünün iyileştirilmesi ve daha uzun yağ değişim aralıklarıyla kentsel görevlerde %10’a kadar tasarruf sağlanabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak yeni, daha büyük ve uzun mesafe görevler için tasarlanan yağ karteri servis aralıklarını 25,000 kilometreye kadar çıkarıyor.



Sınıfının en iyi “kabinde yaşam ve sürüş deneyimi”

Tüm direksiyon sistemi baştan tasarlandı ve sürücü eksensel ve açısal düzenlemeleri mükemmel sürüş pozisyonunda yapabiliyor. Daha küçük, deri kaplamalı, çok fonksiyonlu direksiyon geniş kontrol imkânlarını parmak ucuna getiriyor ve bacaklar için daha fazla boşluk bırakarak genel konforu artırıyor. Daily aynı zamanda, sürücünün girdilerine çok hassas ve reaktif olan, titreşimi azaltan ve kayma ve tekerlek dengesizliklerini telafi eden, yumuşak bir sürüş deneyimi, denge ve kontrol hissi veren yeni Elektrikli Direksiyona sahip.

Yeni gösterge grubu yüksek çözünürlüklü renkli TFT ekranla kullanıcı dostu, sezgisel bir ara yüzle aracın anahtar ayarları ve özelliklerini barındırıyor.



Fonksiyonel tasarım, konfor, güvenlik ve maliyet avantajları sunuyor

Daily, güçlü kimliğinin bir parçası olan tasarımıyla hemen tanınabilir. En önemlisi, Daily’nin sahip olduğu her bir parçanın tasarımının açık bir amacı vardır: Yük kapasitesini optimize eden yeni hafif alaşım jantlardan güvenliği artıran ve aracın ömrü boyunca değişmesi gerekmeyerek maliyetleri azaltan LED farlara. Yeni ön ızgara, motoru ve radyatörü korurken havalandırmayı artırmak için genişletildi. Aynı zamanda sıcak damgalama yöntemiyle üretildiğinden son derece sağlam ve dayanıklı.

Tasarım unsurları da Yeni Daily’nin düşük Toplam Sahiplik Maliyetine katkı sunuyor: Yeni tampon üç kısımdan oluşuyor, böylece özellikle kent içi görevlerde meydana gelebilecek ufak kazalarda tüm tampon yerine yalnız hasar gören ufak parça değiştirilebiliyor. Bu, belirgin biçimde daha düşük tamir maliyeti demek, özellikle de IVECO istatistiklerine göre bunun %90 oranında yaşandığı düşünülürse.

Yeni Daily: “İşe bakış açınızı değiştirin” reklam kampanyası

Daily, 40 yıllık başarı sürecinde kuvvetli bir yenilikçilik, güç ve harika müşteri memnuniyeti itibarı üzerine kurulu. Son modeliyle bir kere daha çıtayı yükseltiyor ve müşterinin aracı kullanımına ve işlerine yönelik özelleştirilmiş bütüncül bir yeni hizmetler dünyası sağlayarak satın almaya olan bakışı değiştiriyor: Sadece bir araç değil, bütüncül bir paket.

Yeni Daily aynı zamanda sürücünün de günlük hayatını stresi azaltan, güvenliği artıran teknolojiler, sınıfının en iyi kabinde yaşam ve sürüş deneyimiyle değiştiriyor ve işe yeni bir bakış açısı sunuyor.

İşte bu Yeni Daily’nin reklam kampanyasında yer alan ve aracı alışılmadık açılardan sunan “İşe bakış açınızı değiştirin” vaadi.