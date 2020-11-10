IVECO, Trabzon’daki varlığını, Armutçuoğlu’nun yeni 3S tesisi ile daha da güçlendirdi

Pandemi dolayısıyla basın ve müşterilerle birlikte bir açılış töreni düzenlemeyen Armutçuoğlu, bunun yerine yerel radyoda, basında ve açıkhava reklam alanlarında tesislerinin açılışını yoğun bir iletişim kampanyasıyla duyurdu.

Şirket sahibi Necati Armutçu şunları söyledi; “Trabzon bölgesine 22 yıldır hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz, müşterilerimizi ve IVECO markasını daha iyi desteklemek için bu yeni ve modern tesislere yatırım yaptık. Bu bağlamda personel sayımızı da kısa sürede 25’ten 34’e yükselttik”.

IVECO Türkiye bayi geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı Yıldırım Tanılkan ise şunları ekledi: “IVECO, Türkiye’de hızlı büyüyen bir marka ve pazar payımız son 9 yılda ikiye katlandı. Bugün ülkede 3,5 ton ve üzeri kamyon segmentinde %8’li pazar payımızla üçüncü markayız. Armutçuoğlu gibi teknik servislerin başarımıza etkisi, katkısı büyüktür. Daima müşterilerimize yakın olmayı hedefliyoruz, Armutçuoğlu’nun bu bölgede satışlarımıza olan katkısının da büyük olacağına eminim”.

1994’te kurulan ve 1997’den beri IVECO yetkili servisi olarak hizmet veren Armutçuoğlu, yaptığı yatırımla 22 yıllık tesisini yenilemişti. Yeni tesis 2,900 metrekaresi kapalı olmak üzere 4,600 metrekarelik bir alana sahip. Mevcut tesiste aynı anda 4 adet araca hizmet verilebilirken yeni tesiste aynı anda 7 adet araca hizmet verilebiliyor. Kaporta kısmında da yeni bir boya fırını var. Trabzon’u iç kentlere bağlayan yol üzerine kurulu tesis lojistik operatörleri için ideal bir konumda.