IVECO T-Way, gıpta ile bakılan Red Dot Ödüllerinde 2022 Ürün Tasarımı kategorisinde ödül aldı

IVECO T-Way, farklı alanlardan 50 civarında uluslararası uzmanın seçimi ile Ürün Tasarımı kategorisinde prestijli Red Dot Ödülünün sahibi oldu. 1955’e kadar uzanan tarihiyle Red Dot ödülleri tasarım kalitesine odaklanıyor. Rekor sayıda başvuruyu değerlendirmek için yenilikçilik düzeyi, işlevsellik ve uzun ömürlülük kriterleri gözetiliyor.

IVECO T-Way’in tasarımında IVECO, Way ağır ürün grubunun ana unsurlarını yansıtırken IVECO’nun DNA’sından da ön ızgara ve farların biçimini alıyor. Sağlam ve tarz sahibi dış görünüm sunan tamamen metal tampon, anti şok far koruma ızgarası ile korunan farları içeriyor. Araçtaki her bir detay off-road görevlerde en yüksek işlevselliği sağlamak üzere düşünülmüş. Hasar durumunda kolayca değiştirilebilen ve farları koruyan tamponun metalik köşesi tarz ve fonksiyonelliği birleştirmiş.

IVECO T-Way’in sağlam dış görünümü içeride sürücü konforu ve güvenliğine odaklanan tasarım ile birleşerek mükemmel ergonomi, tümleşik teknoloji ve gelişmiş bağlantı olanakları sunuyor. Gösterge paneli, profesyonel bir sürücünün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve erişimi kolay bir biçimde gruplandırılmış. Direksiyondaki metalik çerçeve ve bilgi – eğlence sistemi dış görünüşle uyumlu ve 360 derecelik bir IVECO T-Way deneyimi sunuyor.

Iveco Grubu Endüstriyel Tasarım Müdürü Marco Armigliato, açıklamasında IVECO T-Way’in almış olduğu bu değerli ödülden büyük gurur duyduklarını belirterek tasarımlarında; sağlamlığın, güvenilirliğin, verimliliğin ve sürücü odaklılığın standartlarını yükseltirken bunu tarzla da birleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

IVECO T-Way, markanın ekstra ağır aracı; performans, sağlamlık, zorlu zeminlerde dayanıklılık ve standartların üzerindeki kapasitesi ile yükleme kapasitesi şampiyonu.