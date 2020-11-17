IVECO S-Way NP 460, “2021 Yılının Sürdürülebilir Kamyonu” Ödülünü kazandı

IVECO S-Way NP(Natural Power), IVECO’nun doğalgazlı araçlar konusunda endüstiride öncü deneyimi ile ulaştığı en yüksek nokta

Vado e Torno Editör Yardımcısı Maurizio Cervetto şunları söyledi: “IVECO, IVECO S-Way NP ile uzun menzil alternatif çekişli araçlarda üretkenlik ve verimlilik bağlamında yeni bir referans noktası oluyor. IVECO S-Way sadece 1600 km menziler sahip pazardaki tek araç olmasıyla değil; gazın kilogramı başına 4,1 kilometrelik yol kat etmesiyle de bir referans noktası oluyor. Hem içeriden hem dışarıdan her zamankinden daha sessiz (Piek standartlarına göre).

IVECO Marka Başkanı Thomas Hilse, şu yorumda bulundu: “Uzun mesafe taşımacılıkta sürdürülebilirliğe erişmemizde hayati bir role sahip olduğunu düşündüğümüz doğalgaz ile ilgili görüşlerimizi tescil eden bu önemli ödülden dolayı oldukça gururluyuz. Bu, hâlihazırda mevcut olan tek çözüm. Sıfır salınım yolunda bir başlangıç noktası, ve IVECO S-Way bu yolun gerçekleşmekte olduğunun kanıtı: Performansı, düşük “Toplam Sahip Olma Maliyeti”, sessiz çalışması ve uzun menzili ile finansal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunmakta. Ek olarak sürücülere de kulak verdik ve sürücü kabinini evden uzakta ama kendilerini evde gibi hissedecekleri biçimde tasarladık. LNG dağıtım altyapısı, hızla gelişiyor ve hâlihazırda Avrupa’nın ana taşımacılık koridorlarını kapsayan bir ağ halini aldı. Farklı ülkelerin sunduğu sübvansiyon ve teşvikler bu araçları gittikçe artan bir biçimde daha karlı alternatif hâline getiriyor. Doğalgazlı çözümler için daha sık kapımızı çalan taşımacılara bakarak yaklaşımlarının değişmekte olduğunu görüyoruz. En önemlisi de biyo-LNG bugün bize sıfıra yakın salınım çözümü sağlayarak metandan üretilen mavi hidrojenle sıfır karbonlu taşımacılığın kapısını aralıyor.”

Araç, konfor, güvenlik, bağlanabilirlik ve sürdürülebilirlik konusunda en iyi teknolojileri bir araya getiriyor. Kabinin sürücü odaklı tasarımı geniş, iyi düzenlenmiş bir ortam sağlarken -aydınlatmadan klimaya, bilgi-eğlence sisteminden cam ve kapılara kadar- tüm özellikler MY IVECO EASY WAY uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Kabin, mekanik dayanımı sağlamak için ECE R29.03 kabin çarpışma standartlarına göre güçlendirildi. Ön aks fren mesafesini %15 düşürecek biçimde yeniden tasarlandı ve genel güvenlik de geliştirildi.

Aracın sürdürülebilirlik performansı, sessiz çalışması ve düşük salınımı içeriyor. Araç, dizel rakipleriyle kıyaslandığında partikül maddede %95, nitro oksitte ise %90’lık bir düşüş sağlıyor. Biyo-metanda ise %95 daha az karbondioksit yaratarak döngüsel bir ekonomi oluşturuyor.