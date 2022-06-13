IVECO S-WAY, Majestelerinin Platinyum Jübile Geçit Töreninde Rol Aldı

IVECO, dün Londra’da gerçekleşen Majestelerinin Platinyum Jübile Geçit Törenine, KB Event organizasyon firması ile destek sunma onuruna erişti.

IVECO, kutlama araçlarını çekmek için etkinliğe sürdürülebilir bir yaklaşım sağlayan ikisi CNG’li (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) olmak üzere üç adet IVECO S-WAY çekici sağladı.

İki biyo metanlı IVECO S-WAY, (AS440S46TP doğal gaz) 70’lerin Northern Soul Treylerini ve yıllar boyunca Postacı Pat, Sooty & Sweep, Bill & Ben, Bagpuss, Paddington Bear, Tehlikeli Fare ve Wallace & Gromit gibi sevilen çocuk karakterlerini içeren “Platinyum Arkadaşlar” aracını çekti. Üçüncü IVECO S-WAY çekici (AS440S49TX/P) ise 80’lerin Breakdance aracını çekti.

Platinyum Jübile Geçit Töreni, Majestelerinin görevini, doğal dünyaya sevgisini ve İngiliz Milletler Topluluğu’na olan bağlılığını kutlamak için; sokak sanatları, tiyatro, müzik, sirk, karnaval ve kostümlerle uluslararası bir geçit töreni ve karnavalın tüm heyecan ve görünümüne sahipti.

KB Event Genel Müdürü Richard Burnett: “KB Event, etkinlik ve turlara sürdürülebilir çözümlerle öncülük ediyor – şu anda birkaç sözleşmemizde palm yağı içermeyen HVO Biyoyakıt kullanıyoruz – ve sürekli olarak yeni alternatifler keşfediyoruz. IVECO S-WAY araçları, Platinyum Jübile Geçit Töreninin, çevre dostu bir etkinlik olmasına yardımcı olan önemli bir bileşendi.” dedi.

Doğal gazlı IVECO S-WAY, ağır kamyonlar için alternatif yakıt teknolojilerinde; denenmiş, test edilmiş ve ister sıkıştırılmış, isterse sıvılaştırılmış biyometan ile lider olmayı sürdürüyor. %95 daha az karbondioksit salınımının yanı sıra araçlar, dizel eşdeğerlerine kıyasla %50 daha sessiz ve sürücüler için de harika bir sürüş deneyimi sunuyor.