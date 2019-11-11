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IVECO Otomotiv’den Stralis çekici teslimatları

IVECO yetkili satıcısı IVECO Otomotiv Stralis çekicileri  ÇOBANTUR / BOLTAS Grubu’na teslim etti

IVECO Otomotiv’den Stralis çekici teslimatları

IVECO yetkili satıcısı IVECO Otomotiv Stralis çekicileri  ÇOBANTUR / BOLTAS Grubu’na teslim etti

11 Kasım 2019 Pazartesi 12:31
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IVECO Otomotiv’den Stralis çekici teslimatları

IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili satıcısı IVECO Otomotiv, IVECO ikinci el markası OK TRUCKS üzerinden satışını gerçekleştirdiği 60 adet Stralis AT440S46 T/FP LT çekiciyi Uluslararası lojistik sektörünün önde gelen firmalarından ÇOBANTUR / BOLTAS Grubu’na törenle teslim etti.

Teslimat törenine ÇOBANTUR / BOLTAS Grubu Olarak İcra Kurulu Üyesi Burhan GÜLTAY, IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak , IVECO OK Trucks müdürü Haluk Korucan  ve IVECO yetkilileri katıldılar.

Firma yetkilileri şunları ifade ettiler: “bilindiği üzere Uluslararası lojistik hizmeti, günümüzde büyük bir sorumluluk ister ve ancak profesyonel firmaların altından kalkabileceği bir sektör haline gelmiştir. Dünya ve özellikle Ülkemiz için ithalat ve ihracatın can damarlarıdır ve ülkemizde Döviz Kazandırıcı Hizmetler alanında önemli bir katma değer yaratmaktadır. Stralis’in ikinci elde de sınıfının en iyilerinden birisi olması sebebiyle IVECO markasını tercih ettik”

Firma yetkilileri şu şekilde devam etti: “Filosunda yeni yatırımlarla Çekici, Konteyner, Swap body ve Treyler olarak toplam 1017 adet araç filosu bulunan, hem yurt içi hem de yurt dışı Lojistik Sektöründe faaliyet gösteren ÇOBANTUR / BOLTAS Grupu satın almış olduğu 60 adet Stralis’i Yurt içi ve Yurt dışında Uluslararası taşımalarında kullanacaktır. Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz”

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