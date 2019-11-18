Iveco'nun amfibi araçları ABD ordusuna gidiyor

ABD Deniz Piyadeleri tarafından yakın zamanda gerçekleşen sözleşme çerçevesinde BAE Systems, Iveco Savunma Araçları ile birlikte Amfibi Savaş Araçlarını üçüncü sipariş için Düşük Miktarda İlk Üretim (LRIP) ile teslim edecek. Amfibi Personel Taşıyıcı versiyonu için bu sözleşme seri üretim adına önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

Amfibi personel taşıyıcı, gelişmiş 8x8 açık denizde kullanıma uygun, yeni sekiz silindirli 700 beygirlik motoruyla mevcut filoya kıyasla belirgin bir güç artışı sağlıyor. Araç, sınıfındaki en iyi mobiliteyi her türlü yüzeyde sağlarken 13 denizci kapasiteli iç mekân koltuk yapısı, üç kişilik mürettebat için patlama etkisini azaltan korumaya ve gelişmiş kurtulabilirlik ve sahada mevcut sistemlere karşı güç korumasına sahip.

İlk üretim amfibi personel taşıyıcı versiyonuna odaklanıyor. Seri üretimde Amfibi Araç Ailesi programına başka özel versiyonlar da katılacak. Iveco Savunma Araçları ve BAE Systems Lot 1 ve Lot 2 ödüllerini almıştı.

Ordu ve sivil savunma müşterilerine korumalı ve entegre mobilite çözümlerinin lider sağlayıcısı olan Iveco Savunma Araçları, kanıtlanmış deneyimini, tasarladığı ve ürettiği, bugün hizmette olan 30,000’den fazla çok amaçlı, korumalı ve zırhlı ordu araçlarıyla geliştiriyor.