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IVECO Magirus'tan dünyanın ilk gazla çalışan yangın söndürme aracı

IVECO Magirus, dünyanın ilk CNG’li (Sıkıştırılmış doğal gaz) yangın söndürme aracı olan Compact class (H)LF 10’u tanıttı. Çığır açıcı yangın söndürme aracı, markanın Magirus yangın söndürme araçları için alternatif aktarma teknolojilerini geliştirdiği ve uyguladığı “Yenilikçi Aktarma Yelpazesi” serisine katılan son araç oldu.

IVECO Magirus'tan dünyanın ilk gazla çalışan yangın söndürme aracı

IVECO Magirus, dünyanın ilk CNG’li (Sıkıştırılmış doğal gaz) yangın söndürme aracı olan Compact class (H)LF 10’u tanıttı. Çığır açıcı yangın söndürme aracı, markanın Magirus yangın söndürme araçları için alternatif aktarma teknolojilerini geliştirdiği ve uyguladığı “Yenilikçi Aktarma Yelpazesi” serisine katılan son araç oldu.

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:10
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IVECO Magirus'tan dünyanın ilk gazla çalışan yangın söndürme aracı

Londra, 21 Ekim, 2019

CNH Endüstriyel’in (NYSE: CNHI / MI: CNHI) yangınla mücadelede küresel markası olan Magirus’un (H)LF gazla çalışan yangın söndürme aracı, markanın uzun süredir sahip olduğu, ilk meyvalarını 2018’de tam elektrikli Magirus yangın söndürme aracıyla veren, güvenilir, çevre dostu, kapsamlı ürün yelpazesi üretme stratejisinde bir sonraki adımı temsil ediyor.

Magirus’un “Yenilikçi Aktarma Sistemi (iDL)” serisinde yer alan araçlar, kardeş marka FPT Endüstriyel’in yenilikçi yangınla mücadele araçlarında kullanmak üzere alternatif aktarma organı teknolojilerindeki en son gelişmelerden faydalanıyorlar. Ulm, Almanya’da tanıtılan ilk CNG’li yangın söndürme aracı doğrudan bunun bir sonucu ve dünyadaki itfaiyelerle yerel otoritelere daha sürdürülebilir belediye araçları arayışında pratik bir çözüm sunuyor.

(H)LF 10, IVECO Eurocargo "Natural Power" 4x2 şasisi üzerine inşa edildi ve 420 litre CNG kapasitesine sahip. Araç, bu yakıtla 300 kilometrelik bir menzile ya da dört saate kadar su pompalama imkânına sahip oluyor. Hem nitrooksit hem de karbondioksit salınımlarını azaltma konusunda belirgin faydaları olan doğal gazlı motorda CNG yüklemesi en son ve en sıkı güvenlik kurallarına göre yapılıyor. Yangın söndürme aracının iç tasarımı, gücünü doğal gazdan alan kabin ısıtıcısıyla, pilli fanlar, kurtarma ekipmanları ve hidrojen jeneratörüyle sürdürülebilirlik referanslarını güçlendiriyor.

(H)LF 10 gazlı yangın söndürme aracıyla Magirus sürdürülebilir yangın söndürme araçlarını geliştirme ve üretmede çıtayı yükselterek belediye ve diğer kamu kuruluşlarının artan çevre dostu çözümler ilgisine güçlü, düşük salınımlı bir araç üreterek karşılık verdi.

CNH Endüstriyel’in markaları doğal gazlı araçları geliştirmede ve ticarileştirmede uzun bir tarihe sahip. Yaklaşık 20 yıl önce doğal gaz teknolojisinde öncü olduktan sonra, FPT Endüstriyel hem sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) hem de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışabilen 50,000’den fazla doğal gazlı motor üretti. Bugün, CNH Endüstriyel’in kamyon ve otobüs markaları IVECO ve IVECO BUS’a ait 28,000 civarında doğal gazlı araç yollarda ve bu, onları segmentinde kesin Avrupa lideri yapmakta. Ek olarak, New Holland Tarım ve CASE İnşaat Ekipmanları, off-road segmentinde metan kullanımına öncülük etmekteler.

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