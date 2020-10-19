IVECO, İzmir’de yeni yetkili satış noktası ve servisini hizmete sunuyor

IVECO, bugün İzmir’deki yeni yetkili satış ve satış sonrası noktasının Kemalpaşa’dan sonra ikinci plazasının Bornova’da faaliyete başladığını duyurdu. Salgın nedeniyle basına ve müşterilerine yönelik bir açılış töreni olmadan faaliyetlerine başlayan Meyeks, IVECO’dan aldığı yetkiyle markanın tüm ürün yelpazesine yeni araç ve yedek parça satışının yanında tüm modellere servis hizmeti sunuyor..

1984’te farklı markalar için kurulan ve 2020 şubat ayından beri IVECO yetkili satış ve satış sonrası noktası olarak hizmet veren Meyeks, yaptığı yatırımla ikinci tesisini de hizmete sundu. Yeni tesis 2,000 metrekaresi kapalı olmak üzere 4,800 metrekarelik bir alana sahip. Mevcut tesiste aynı anda 10 adet araca hizmet verilebilirken yeni tesiste aynı anda 12 adet araca hizmet verilebiliyor. İzmir’in merkezinde tüm otoyolların kesiştiği noktada, merkez otogarı şehre bağlayan yol üzerine kurulu tesis, şehrin neresinde olursa olsun her müşterisi için ideal bir konumda.

Meyeks genel müdürü Orhan Genel şunları söyledi : “IVECO, Türkiye’de hızlı büyüyen bir marka ve pazar payı son 10 yılda ikiye katlandı. 3,5 ton ve üzeri kamyonet ve kamyon segmentinde %8’ pazar payı ile üçüncü marka. Biz Meyeks olarak daima müşterilerimize yakın olarak marka için en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz dolayısı ile uzun vadeli bir bakış açısı ile salgına rağmen yatırımımızı sürdürdük ”

26 yıllık tecrübesi ve 24 kişilik uzman kadrosuyla 2.plazasını hizmete sunan Meyeks yönetimi IVECO bayisi olmaktan gurur duyduklarını ifade ederken müşterilerine daha hızlı hizmet vermek ve IVECO markasını daha iyi desteklemek için bu yeni ve modern tesise yapılan yatırımın temel amacının müşteri memnuniyeti olduğunu da belirtmektedirler.

IVECO Türkiye, bayi geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı Yıldırım Tanılkan da MEYEKS ailesine IVECO’ya olan güvenleri ve bu modern tesise yaptıkları yatırımlar için teşekkür ederken, yeni tesisin tüm IVECO ailesine hayırlı olmasını diledi.