IVECO, İzmir'de Meyeks ile yoluna devam ediyor

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in Bornova ilçesinde yeni yetkili satış ve satış sonrası noktası IVECO ve Meyeks’in işbirliği ile 2020 yılı içerisinde faaliyetine başlamış ancak Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle açılış töreni gerçekleşememişti. 6 Eylül Salı günü geniş bir müşteri ve basın katılımı ile Meyeks’in açılış ve tanıtım töreni gerçekleşti.

Meyeks, 1984 yılında otomotiv sektöründe ilk faaliyetine başlamış olup, 2020'den bu yana IVECO'ya yetkili satış ve satış sonrası hizmet vermektedir. 4800m2 üzerinde kurulu 2000m2 kapalı alana sahip tesise sahip olup aynı anda 14 araca hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Bornova tesisinde 43 kişilik uzman kadrosu ve 26 yıllık deneyimiyle müşterilerine en iyi hizmeti vermek için hazır olan Meyeks’in tesisleri konumu ve kolay ulaşım imkanı ile hem hafif ticari araçlara, hem orta segmente hem de kolay ulaşım imkanıyla beraber ağır vasıta segmentine hitap edebilmektedir..

Meyeks Genel Müdürü Orhan Genel yaptığı konuşmada, “IVECO, Türkiye'de hızla büyüyen bir marka ve % 9 pazar payı ile orta ve ağır vasıtada üçüncü konumda. Çok geniş bir ürün gamına sahip, böyle bir marka ile çalışmaktan keyif alıyoruz. Meyeks olarak müşterilerimize yakınlaşarak en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz ve bu nedenle yeni tesislere yatırım yaptık. Ayrıca Mersin’de yeni açtığımız showroomumuz IVECO’ya olan güvenimizin de bir kanıtıdır” dedi.

IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ise, “Meyeks ailesine IVECO'ya duydukları güven ve yeni tesislere yaptıkları yatırım için teşekkür ederim, MEYEKS sadece İzmir’de değil çevre illerde de en iyi hizmeti vermek için gayret etmektedir” dedi. Işınak yeni tesisin müşterilerimize ve tüm IVECO ailesine fayda sağlayacağından emin olduğunu belirtti. Işınak bu sene ticari araç sektöründe pazar payını artıran markalardan biri olduklarını ve pazar paylarının %9 u aştığını ve Türkiye’de 3,5 ton ve üzeri ticari araç pazarında ilk üçte olduklarını hatırlattı

IVECO Asya Bölgesi’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Kurşunoğlu “IVECO’da bizim amacımız müşteriye yakın olup kaliteli desteği hem ürün hem de hizmet bazında araçlarımızın kullanım süresi boyunca sağlamaktır ve Meyeks bu hedefimize ulaşmada İzmir’de ve çevresinde kilit rol oynamaktadır. İş ortağımız MEYEKS’i IVECO’ya olan güvenlerinin bir göstergesi olan böyle bir tesisi IVECO markası çatısı altında müşterilere sundukları için teşekkür ediyorum” dedi. Koray Kurşunoğlu sözlerine şöyle devam etti. “IVECO Türkiye’de hızlı büyüyen bir marka, kısa sürede pazar payımızı %9’a çıkarmayı başardık. Bu müşteriye daha da yakın olmamız anlamında bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Müşteriye daha da yakın olmak için yeni satış ve satış sonrası bayi adaylarına ihtiyacımız var. Bu bağlamda tüm Türkiye’de yeni 3 S bayi adayları ve servis adayları aradığımızı da burda sizlere duyurmak istiyorum.”

Tören sonunda IVECO yetkilileri günün anısına MEYEKS yöneticilerine bir plaket taktim ettiler