IVECO, IAA 2022’de tamamı alternatif yakıtlı araçlardan oluşan yeni ürün gamını sergiledi

IVECO, 2040’a kadar hafif, orta ve ağır ticarî görevler için tüm ürün sınıflarında ve biyometan, elektrikli ve yakıt hücreli teknolojilerinden oluşan çoklu enerji yaklaşımıyla sıfır salınım hedefine bağlılığını gösteriyor.

IAA Transportation 2022’de, pazardaki en yenilikçi hafif ticarî araç olan eDaily ve %100 elektrikli, yüksek dayanımlı, 4x2 Avrupa çekici platformu üzerine inşa edilen Nikola Tre BEV çekicinin lansmanları gerçekleştirildi.

Hannover, 19 Eylül 2022

IVECO, “sıfır salınım” ve taşımacılığın geleceği ile ilgili IAA Transportation’da güçlü açıklamalarda bulundu. IVECO 4,300 m2’den büyük kapsamlı bir stantta müşterilerinin işlerine göre kişiselleştirilmiş çözümler sunarken mobiliteyi karbonsuzlaştırmak konusunda teknolojiyi nasıl yarattığını gösteriyor. Stantta, markanın stratejisi olan İş Verimliliği, Sürücü Deneyimi ve Sürdürülebilirlik değerlerini yansıtan esnek ürün gamının tamamı yer alıyor.

Marka, salınım konusundaki açıklamalarını somut bir biçimde destekliyor: Sürdürülebilirlik yolunda iki anahtar ürün; çığır açan yeni eDAILY ile Nikola Tre BEV’in (Pilli Elektrikli Araç) 4x2 Avrupa Artic platformu üzerine kurulu versiyonunun lansmanı yapılırken ilk Yakıt Hücreli hafif ticarî araç eDAILY FCEV (Yakıt Hücreli Elektrikli Araç) ve ağır kamyon Nikola Tre FCEV’nin 6x2 Avrupa Artic platformu üzerine kurulu versiyonunun prototipleri halkla buluştu.

Iveco Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, stantta gerçekleştirilen basın toplantısında şunları söyledi: “Biz, IVECO’da değişim yolunda ilerlemek istiyoruz. Müşterilerimizle sektörümüzün dönüşümüne güç vererek, toplumu ileri götürecek ortaklıklar kurarak sıfır salınıma olan bağlılığımızı güçlendirdik. Bu bağlamda stratejimizin odağını yeniden değerlendirdik, yeteneklerimizi genişlettik ve ürün ile servis yaklaşımımızı yeniledik. Müşterilerimiz için en güvenilir iş ortağı olmak ve tüm ürün gruplarında yer almak konusunda tutkuluyuz. Müşterilerimize, güvenilir, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık çözümleri sunarak işlerinin verimliliğini ve kârlılığını arttırmak, aynı zamanda da doğaya saygımızı göstermek istiyoruz. Değişimin yolunu yönlendirmek için sürdürülebilirlik bağlamında kararlı bir yol haritası hazırladık ve bu haritada IVECO’nun çoklu enerji yaklaşımıyla 2040’ta net sıfır karbon hedefine ulaştığını göreceğiz. Ve bugün, yeni eDaily ile birlikte hafif ticarî araç dünyasında yeni bir çağı başlatıyoruz.”

IVECO, IAA 2022’de aynı zamanda logosundaki ikonik maviyi bu bağlılığını yansıtacak biçimde; güç, dinamizm ve dijital yenilikçiliği çağrıştıran modern renk “Enerji Mavisi” ile değiştirdi.

IVECO: Enerji mavisi logo

IVECO standı ziyaretçilerini, IVECO’nun eşsiz mirasını işaret eden; Fiat, OM, Lancia, Unic, Magirus ve Pegaso’yu barındıran Enerji Ağacı ile karşılıyor. Ağaç, markanın zengin mirasının hasadı olan ve stantta sergilenen son teknolojilere güç veriyor. IVECO’nun öngörülü vizyonu stant genelinde kendini gösteriyor: Markanın son alternatif çekiş çözümlerini ve özel tümleşik hizmetlerini yansıtan 17 araca, açık havadaki sergi alanında hafif, orta, ağır ticarî araçlardan oluşan tam ürün gamı ve yolcu taşımacılığında kullanılan 29 araç daha ekleniyor. IVECO, aynı zamanda ziyaretçilerine yeni IVECO eDAILY BEV, Nikola Tre BEV ve henüz prototip aşamasında olan ve devrimsel Air Pro süspansiyona sahip DAILY FCEV ile test sürüşü imkânı tanıyor.

Yeni eDAILY: Sıfır salınımlı bölgesel taşımacılıkta oyunu değiştiren araç

IVECO, eDAILY’nin lansmanıyla birlikte sıfır salınımlı elektrikli taşımacılığa öncülük ediyor. İkonik DAILY’nin “elektrikli kardeşi”; van, kamyonet ve minibüs gibi tüm gövde seçenekleriyle 3.5 tondan 7.2 tona tam bir ürün gamı sunuyor. DAILY’nin takdir edilen özellikleri korunurken 37kWh’lik tamamen modüler pil setinin menzil optimizasyonu eDAILY’yi tüm görevlere uyarlanabilir kılıyor.

Yeni eDAILY 15kW’a varan farklı tiplerde ePTO’lar ekleme seçeneğiyle dönüşüm iş kolunda çığır açıyor. Bu; soğutma üniteleri, vinçler ve atık toplama ya da hava platformları gibi en talepkâr araçlara güç verebileceği anlamına geliyor.

IVECO, eDAILY ile birlikte müşterilerine e-mobilitede yardımcı olmak adına tam bir hizmetler ekosistemi sunuyor. Özel e-hizmetler; aracın menzilini öngören, varış noktasına ulaşmak için gereken pil seviyesini ve kesin varış zamanını gösteren yenilikçi eDAILY Routing uygulamasını da içeriyor. IVECO ON Easy Daily uygulaması, sesli asistan IVECO DRIVER PAL ile tümleşik biçimde aracın sağlık kontrolü, pil seviyesi, uzaktan şarj programlama, şarj istasyonları için navigasyon ve daha fazlasını sunuyor.

Bölgesel ve uzun mesafe taşımacılıkta karbonsuzlaşma yolunda stratejik ortaklık

IVECO, basın toplantısında sahneyi karbonsuzlaşma yolundaki iki stratejik ortağıyla paylaşıyor: Nikola Corporation ve Hyundai Motor Company.

IVECO standında sergilenen Nikola, markanın bölgesel ve uzun mesafe görevlerde performans, verimlilik ve sağlamlığı garanti eden son çözümleri Nikola Tre BEV’in 4x2 Avrupa Artic versiyonu ile Nikola Tre FCEV’nin 6x2 Avrupa Artic versiyonunun resmî olarak siparişe açıldığını duyurdu. Bu ilk nesil araçlar, sırayla 500 ve 800 kilometrelik menzillere sahipler ve en zorlu görevlerde yüz yıldan uzun süredir nesillerce ilerlemiş olan fosil dizellerle rekabet hâlindeler.

IVECO ve Hyundai, Hyundai’nin 90 kW’lık hidrojen yakıt hücresi sistemi ve Iveco Grubunun güç aktarma sistemleri markası FPT Endüstriyel’in 140 kW’lık e-motoru ile pil takımı ile donatılmış eDAILY FCEV’nin çalışır durumdaki prototipinin lansmanını gerçekleştirdi. Avrupa’da test edilen ve 350 kilometrelik maksimum menzil ile 3 tonluk maksimum yükleme kapasitesine sahip araç, deposunu 15 dakikada dolduruyor. eDAILY BEV kısa mesafeler için idealken eDAILY FCEV uzun mesafelerde daha yüksek yük kapasitesi gerektiren görevler için uygun. eDAILY FCEV prototipi ve Hyundai Yakıt Hücresi sergisi IVECO standında görülebilir.

GATE: Sıfır salınımlı mobilite için yenilikçi bir iş modeli

Basın toplantısında Iveco Grubu çok sayıda müşteriye sıfır emisyonlu mobilitenin kapısını açmak için yenilikçi iş modelinden yararlanma planını duyurdu: Yeşil & Gelişmiş Taşımacılık Ekosistemi (GATE), elektrikli araçlar için özel ve yenilikçi kullandıkça öde formülünü de içeren, her şey dâhil uzun vadeli kiralama modeli.

bIVECO, S-WAY serisini 490 beygirlik yeni Cursor 13 motoru ile tam takım akıllı hizmetler barındıran versiyonuyla genişletiyor. Kardeş şirket FPT Endüstriyel tarafından geliştirilen ve düşük güç oranıyla 490 beygirlik motora sahip araç olağanüstü performansa sunuyor. Araç, genel yakıt verimliliğini %4’e kadar arttıran özel yapılandırma seçenekleriyle geliyor. IVECO’nun Profesyonel Yakıt Tavsiye Hizmeti bunun üzerine bir %4 tasarruf daha ekleyebiliyor. Yeni IVECO S-WAY 490, gerçek bir Yakıt Kahramanı ve müşterilerinin yakıt verimliliği ile üretkenliklerini maksimize etmek için tasarlanmış bütüncül bir teklif.

IVECO Hizmetleri: Tümleşik IVECO hizmetlerinin geniş dünyası

Marka aynı zamanda markanın tüm tümleşik hizmetlerini tek çatıda birleştiren IVECO Hizmetlerinin de tanıtımını yaptı. Bu, müşterilerinin tüm işleri ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip ve sürekli artacak geniş çözümler sunacak. IVECO Hizmetleri platformu, 9 ana başlıkta müşterilerin spesifik ihtiyaçlarına yönelik çözümleri kolaylaştıracak.

FPT Endüstriyel: IVECO’nun elektrikli araçları için gelişmiş güç aktarma teknolojileri

FPT Endüstriyel, IVECO’nun yeni elektrikli araçları için gelişmiş teknoloji ve bileşenlerini sunuyor: Yeni eDAILY için Pil Takımı ve Merkezî Tahrik ile Nikola Tre için eAks. Marka aynı zamanda tüm güç aktarma seçeneklerini 21. Salonda yer alan kendi standında sergiliyor.

IVECO BUS: Sürdürülebilir mobilite çözümlerinde öncü

Iveco Grubunun bir başka markası olan ve Avrupa’da alternatif tahrikli araçlar konusunda büyük oyunculardan biri olan IVECO BUS da stantta grubun yolcu taşımacılığında sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını temsil ediyor. IVECO BUS’ın sıfır salınımlı kentsel mobilite çözümü olan 12 metrelik otobüsü, tamamen elektrikli en yeni pil teknolojisi, kameralı ayna sistemi ve gece şarj özelliğine sahip E-WAY ile temsil ediliyor. %100 Elektrikli olan bu kentiçi otobüs, 462 kWh güç ve 400 kilometrelik menziliyle yolcu taşımacılığının karbonsuzlaşmasına katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilirlik, İş Üretkenliği ve Sürücü Deneyimi: IVECO’nun stratejik değerleri

IVECO’nun standı, markanın stratejik değerlerine adanmış esnek ve kapsamlı ürün gamı ile çeşitli dijital ve bağlı hizmetlerin sergilendiği üç alandan oluşuyor.

Sürdürülebilirlik alanı, yeşil çözümler arayışında olan müşteriler için IVECO’nun kapsamlı tekliflerini barındırıyor. Alan, markanın kentsel görevlerden uzun mesafe görevlere uygun; doğal gaz, pilli elektrikli ve yakıt hücreli elektrikliden oluşan çoklu enerji yaklaşımını mükemmel biçimde yansıtıyor. Merkezde yer alan eDAILY ile Nikola Tre BEV, ilk kez halkla buluşuyor. Gücünü biyo metandan alan araçlar da döngüsel bir ekonomi yaratmalarıyla sürdürülebilirlik hedefleri ve net sıfır karbon salınımına ulaşmada önemli bir role sahip. IVECO’nun sergilenen karbonsuzlaşma için hazır araçları; teslimat görevleri için DAILY CNG panelvan ve uluslararası uzun mesafe taşımacılık için IVECO S-WAY LNG swap body.

İş Üretkenliğine ayrılan alan, IVECO’nun; filo sahiplerine filolarını optimize etmeleri, araçlarından maksimum şekilde yararlanmalarının sağlanması, Toplam Sahip Olma Maliyetinin düşürülmesi ve yakıt verimliliği için bütüncül taşımacılık çözümleri sunarak müşterilerinin nasıl yanında olduğunu farklı açılardan gösteriyor. IVECO S-WAY Yakıt Kahramanı ve Eco moduna sahip Daily van Hi-Matic’in sergilendiği alanda markanın Filo Yönetimi ve Çalışma Süresi gibi müşterilerine verimli çözümler sunarak iş üretkenliklerini ve kârlılıklarını arttıran IVECO ON bağlantı hizmetleri de yer alıyor.

IVECO’nun sürücü odaklı yaklaşımını vurgulayan Sürücü Deneyimi alanı, IVECO S-WAY’in kesitini barındırıyor. Kesit, IVECO’nun aracı nasıl sürücünün ihtiyaçları etrafında tasarlayarak güvenlik, konfor ve bağlanabilirliğe odaklı mükemmel bir yaşam deneyimi sunduğunu ziyaretçilere gösteriyor. IVECO’nun kapsamlı tekliflerinde göze çarpan sürücü odaklı hizmetlerin geliştirilmesi, sürücünün araçta geçirdiği zamanı iyileştiriyor. Bu hizmetlerden biri olan EasyWAY uygulaması, sürücünün kabini ve aracı, telefonu aracılığıyla kontrol edebilmesinin yanı sıra IVECO ON dijital hizmetler dünyasına da erişim sağlıyor. Güvenli Profesyonel Sürüş hizmeti, sürücülere güvenli sürüş konusunda yardımcı oluyor. İlk sesli sürücü eşlikçisi IVECO Driver Pal, Amazon’un sanal asistanı Alexa aracılığıyla sürücülerin dijital yaşamını kabine getirmelerine, araçları ile etkileşimde bulunmalarına ve IVECO’nun bağlı hizmetlerine erişmelerine olanak sağlıyor. Marka aynı zamanda sektördeki ilk premium asistan hizmeti TOP CARE ile sürücülerini gözetiyor. Hizmet, beklenmedik sıra dışı bakım gerekmesi durumunda öncelikli servis hizmeti ve “misafirperverlik” paketi sunuyor. IVECO’nun sürücüyü tasarımlarının kalbine koyan yolculuğu, 2019’da IVECO S-WAY ile başladı ve IVECO S-WAY sürücü topluluğunu hedefleyen yeni IVECO Sürücü Kulübü’nün lansmanı ile doruğa ulaştı.

Standın bu alanında üç Özel Seri araç, IVECO’nun sağlam ve prestijli mirasını, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın yenilik peşinde koşmasıyla birleştiriyor. IVECO S-WAY’in Turbo Star özel serisi, markanın en ikonik, yenilikçi ve ticarî anlamda başarılı çekicisine övgü niteliğinde. Basın toplantısında tanıtılan Daily’nin iki özel sürümü, 50’ler ve 60’ların efsanevi OM araçlarından ilham alarak geçmiş ve geleceğin benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor; Tigrotto ve Leoncino. Bu ikonik araçlar, dünya taşımacılığında temel bir rol oynayarak izlerini bıraktılar. Leoncino özel serisi yeni eDAILY’nin vintage yorumlaması, Tigrotto ise 4x4 Daily’nin bir versiyonu.

IVECO’nun her müşterinin ihtiyaçları ile eşleşen ve yenilikçi bir portfolyoya sahip Görev Yaklaşımına sahip, sınıfındaki en iyi araçlarından oluşan bir seçki de markanın 1000m2’lik açık sergi alanında ziyaret edilebilir.