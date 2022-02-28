IVECO Gruber Lojistik’e 50 tona kadar ağır yükler taşıyabilen IVECO S-WAY LNG satışı gerçekleştirdi

Sıra dışı yükler; karayolları kurallarına göre ağırlığı, boyutu ya da güvenlik sınırları belli standartları aşan ve özel izin gerektiren yükler olarak tanımlanıyor. Bu alanda sıvı metanla çalışan ve 24 tona kadar yük taşıyabilen araçlarla dizel araçlar karşılaştırılabilir olsa da motor gücündeki farklılık aracın özellikle tırmanışlarda ya da kapasitesini aşan ağırlıklarda zorlanmasına yol açıyor. Gruber Lojistik’in çabalarıyla bu sorunun çözümü ve alternatif yakıtın sıra dışı yüklerin taşındığı sektöre kazandırılması konusunda önemli bir adım atıldı. İlk testlerin ardından sıvı metanla çalışan araçlar şu an Almanya ve Birleşik Krallık arasında operasyonlarını sürdürmekteler. Taşınan yükler ise 30 ilâ 50 ton arasında değişiyor.

Gruber Lojistik XTL bölümü başkanı Michael Gruber açıklamasında: “LNG ve ardından BioLNG’nin sıra dışı yük sektöründe yaygın kullanımı mümkün, bunu gerçekleştirmek için güzegâhlar ve sürüş tarzımız gibi çalışma biçimlerimizi değiştirmeliyiz. Başarılı bir şekilde ECO yenilikleri büyük ölçekte uygulamak ve hatta daha önce mümkün görülmeyen alanlarda yaygınlaştırmak için bu ve benzeri sorunların üstesinden gelmeliyiz.” dedi.

İtalya pazarı alternatif yakıtlar sorumlusu Fabrizio Buffa ise şunları söyledi: “Gruber Lojistik ile birlikte IVECO S-WAY LNG’miz dünya taşımacılığının karbonsuzlaşması yolunda, şimdi sıra dışı yüklerin taşınmasını da içeriyor ve sektör için önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Doğal gazın, özellikle de bio versiyonunun kullanımı, İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) tarafından gerçekleştirilen güncel çalışmada ağır malların Bio-LNG ile taşınmasının dizele kıyasla karbondioksit salınımlarını %121 azaltabileceği örneğinde olduğu gibi hızlı ve verimli sonuçlara erişmek için gerekli.”