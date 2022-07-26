Iveco Group, Avrupa’daki yeni nesil hidrojenli otobüsleri için HTWO yakıt hücresi sistemlerini tercih etti

Hyundai Motor Group’un hidrojen yakıt hücresi sistemi markası HTWO, Aralık 2020’de Hyundai’nin hidrojenin yakıt hücreli araçlarda kullanımı ile ilgili açıklaması sırasında adını duyurmuştu. HTWO, hidrojeni her şey için kullanılabilir hâle getirmek adına, Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlarında (FCEV) kanıtladığı yakıt hücresi teknolojisini diğer otomobil üreticilerine ve otomotiv harici sektörlere de sağlıyor.

Geleceğin mobilitesinde öncü olmak için IVECO BUS, hâlihazırda Avrupa’daki yakıt hücreli otobüs ihalelerine HTWO ile katılıyor. Dahası, yakın zamanda duyurulan İtalya’da yeniden başlayacak otobüs üretimi, HTWO hidrojen yakıt hücreli otobüsleri üretmek için bir fırsat sağlayacak. Bu oluşum, İtalya’nın toplu ulaşımında ihtiyaç duyulan yenileme için her iki kuruluşun olağanüstü teknolojisinden ve yetkinliklerinden yararlanmayı amaçlıyor.

Iveco Group Otobüs İş Birimi Başkanı Domenico Nucera konu ile ilgili şunları söyledi: “HTWO gibi Hyundai’nin 20+ yıllık hidrojen yakıt hücresi teknolojisi deneyimi üzerine kurulu bir sanayi lideriyle ortaklık yaparak, IVECO BUS müşterilerin son teknoloji alternatif yakıt sistemlerinden gücünü alan sıfır salınımlı araç taleplerine hızlıca yanıt verebiliriz. Hâlihazırda kamu ihalelerine hidrojenli otobüslerle katılmaktayız ve Avrupa yolcu taşımacılığı sektöründe enerji geçişine liderlik eden bir kurum olarak önümüzdeki aylarda da bunu sürdürüyor olacağız.”